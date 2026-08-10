Defensa cancela desde el 13 de agosto los permisos de los militares destinados en Ceuta

La Comandancia General de Ceuta ha ordenado cancelar, a partir del jueves 13 de agosto y hasta nueva orden, los permisos de los militares destinados en la ciudad autónoma. La medida, confirmada a EFE por fuentes del Ministerio de Defensa, contempla únicamente casos excepcionales que deberán estar debidamente justificados y autorizados por el jefe de la unidad correspondiente.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha explicado a EFE que la decisión implica el regreso de los efectivos que actualmente se encuentran disfrutando de sus vacaciones en la península o en otros países.

Gómez ha señalado que la aplicación de las excepciones quedará en manos de los jefes de las unidades y ha pedido que se tenga en cuenta la situación particular de aquellos militares que hayan realizado importantes gastos para viajar durante sus vacaciones.

Desde la asociación relacionan la decisión con "la grave situación" vivida en Ceuta tras la entrada masiva de personas desde Marruecos registrada la semana pasada y con los llamamientos difundidos en redes sociales ante una posible nueva entrada multitudinaria el próximo sábado, 15 de agosto.

Miles de militares en la ciudad

Según la ATME, Ceuta cuenta con miles de efectivos militares al tratarse de una ciudad "muy militarizada". Entre las unidades destinadas en la ciudad se encuentran la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el Regimiento de Caballería Montesa 3 y el Regimiento de Ingenieros.

La asociación ha señalado que comprende la decisión desde la "responsabilidad" que implica el trabajo de los militares, pero ha planteado qué ocurrirá con los gastos derivados de la interrupción de las vacaciones.

"Tenemos compañeros sudamericanos que están en las Fuerzas Armadas y llevan ahorrando durante todo el año para pagarse un billete e irse con su familia 10, 15 días... ¿Qué ocurre con ellos?", ha preguntado Gómez, quien confía en que pueda aplicarse la excepcionalidad en este tipo de situaciones.

Preocupación por el desgaste de los efectivos

El presidente de la ATME también ha expresado su preocupación por el estado de los militares que están prestando servicio estos días en Ceuta. Según ha explicado, los efectivos están afrontando jornadas que incluyen ocho horas de patrulla, ocho horas de descanso y otras ocho horas de alerta en el cuartel.

Gómez ha asegurado que esta situación está provocando un "desgaste enorme" entre los militares, que además de sus funciones habituales están colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la situación migratoria.

La asociación ha defendido el trabajo de los efectivos y ha recalcado que actúan dentro de la legalidad y ponen a los inmigrantes a disposición de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local: "Nuestros militares no ponen a nadie en la frontera y los echan a Marruecos", ha señalado Gómez.