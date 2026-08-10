"Sorpresa" en la Xunta tras filtrarse la inquietud en Defensa por la fábrica de coches chinos de Ferrol

Dos periódicos, El Mundo y El País, han informado este lunes de que existiría inquietud en el Ministerio de Defensa y en el CNI por la futura gran planta del gigante chino SAIC en Ferrol, que fabricará coches eléctricos de la marca MG. Ambos diarios afirmaban que se habría detectado un riesgo de espionaje ante la proximidad de la futura fábrica y el astillero de Navantia y el puerto de Ferrol, clave para la Armada.

Desde la Xunta de Galicia, su presidente, Alfonso Rueda, ha tachado la información de "difícil de entender y sorprendente", ya que ambos Gobiernos, el central y el autonómico, llevan meses trabajando por este proyecto. Rueda ha mostrado su asombro ante los medios, durante un acto en Marín, por el hecho de que un departamento del Gobierno central se pronuncie ahora de esta manera "cuando en ningún momento se habló de ninguna falta de seguridad, ni de ningún riesgo militar" durante el proceso.

"No le corresponde a la Xunta evaluar unos supuestos riesgos de seguridad nacional, si es que los hay, sino que le corresponde exigir al Gobierno central que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia" con el proyecto del grupo chino, algo que cree que "tiene que ser posible".

El presidente gallego considera que la Xunta "hizo su parte" para atraer esta inversión, en una "gestión conjunta" con la Administracion central que siempre ha alabado, por lo que ahora si hay alguna circunstancia que evaluar le corresponde al Ejecutivo español.

Aún así, también ha calificado de "sorprendente" y "un poco chocante" que "en estos momentos, el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol". Sobre las informaciones, ha señalado que no hacen "ningún favor al proyecto", del que espera que "tenga el final satisfactorio por el que llevamos mucho tiempo trabajando" ya que "otra cosa sería muy difícil de entender".

La Xunta declaró el 1 de junio como proyecto industrial estratégico (PIE) el desarrollo del complejo industrial del grupo SAIC en Galicia, en el puerto exterior de Ferrol, que supondría la creación inicial de 1.000 puestos de trabajo directos y de otros tantos indirectos, y de un centro industrial y logístico en la localidad vecina de As Pontes.

Al tratarse de una empresa no europea, deberá obtener obligatoriamente la autorización de inversión extranjera directa (FDI por sus siglas en inglés) del Gobierno central, otorgada por el Consejo de Ministros. La previsión de SAIC es tener a finales de este año 2026 los permisos y autorizaciones necesarios para comenzar la construcción de la primera fase de la planta de Ferrol en 2027 y que la fábrica esté operativa en 2028.

Desde el Ejecutivo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado convencido de que la fábrica se va a llevar a cabo garantizando el respeto a la seguridad nacional. El ministro ha negado que pueda llegar a rechazarse esta inversión por motivos de seguridad, -"estoy convencido de que no", ha apuntado- incidiendo en que se están analizando todas las "implicaciones" que conlleva y tomarán "las decisiones oportunas".

En ese sentido señala que cualquier inversión de calado lleva aparejados este tipo de informes y "se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable", aunque ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.