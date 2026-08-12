Alemania quiere que sus servicios secretos pasen a la acción: sabotajes y hackeos

El Gobierno alemán prepara una profunda reforma de sus servicios de inteligencia con la que pretende ampliar sus competencias y permitir que pasen de limitarse a recopilar información a intervenir de forma operativa ante determinadas amenazas. El proyecto, que deberá recibir este miércoles el visto bueno del Consejo de Ministros, contempla incluso acciones de sabotaje en el extranjero en escenarios concretos.

Según informa EFE, el Ejecutivo quiere dotar a las agencias de inteligencia de herramientas para responder de manera más directa a amenazas como el terrorismo de Estado, el extremismo o los ciberataques. La reforma afectará especialmente al Servicio Federal de Inteligencia (BND), encargado de las operaciones fuera de las fronteras alemanas.

"Queremos hacer de nuestros servicios de inteligencia auténticos servicios secretos. Es hora de que estemos a la misma altura de nuestros servicios amigos en todo el mundo", ha defendido el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en declaraciones publicadas por el diario Bild.

"Para ello se requieren capacidades operativas y competencias, para poder actuar contra el terrorismo de estado moderno y grupos extremistas de manera más efectiva", ha añadido.

Sabotajes y operaciones informáticas

Hasta ahora, la actividad de los servicios secretos alemanes se ha centrado fundamentalmente en obtener y analizar información. La reforma abre la puerta a que puedan intervenir directamente en determinados supuestos.

Entre las nuevas competencias previstas figura la posibilidad de realizar actos de sabotaje fuera del país cuando exista una amenaza de guerra. Los agentes también podrían actuar contra infraestructuras informáticas para detener ciberataques.

El proyecto contempla, además, operaciones de hackeo destinadas a manipular o eliminar información. Estas actuaciones podrían emplearse para modificar instrucciones relacionadas con la fabricación de armas o interrumpir los pagos a agentes vinculados a actores considerados enemigos.

La ampliación de competencias tendrá, sin embargo, algunos límites. Continuará prohibido que los agentes empleen la fuerza contra personas en territorio extranjero. Los miembros del BND sí podrán salir de Alemania armados sin tener que obtener el permiso especial exigido hasta ahora.

Más competencias también dentro de Alemania

Los cambios no se limitarán al BND, uno de los tres servicios de inteligencia del país. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, responsable de las labores de inteligencia en territorio alemán, también verá reforzadas sus capacidades.

La reforma permitirá ampliar el uso de Inteligencia Artificial para analizar grandes volúmenes de datos y reforzará las competencias relacionadas con las requisas digitales y la vigilancia de viviendas.

El proyecto llega al Consejo de Ministros poco después de un incidente en el aeropuerto de Leipzig. Allí fue localizado un dron cargado con explosivos en las inmediaciones de un avión Antonov ucraniano.