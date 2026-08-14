La amenaza de los drones obliga a intervenir a los F-18 españoles desplegados en Rumanía

Dos cazas F-18 españoles desplegados en Rumanía en el marco de la Policía Aérea Reforzada de la OTAN han despegado este jueves después de que los radares detectaran un dron no identificado en las inmediaciones de la frontera con Ucrania. El aparato terminó penetrando en territorio rumano y permaneció en su espacio aéreo durante unos doce minutos.

Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía, los cazas españoles despegaron a las 15:20 horas —12:20 GMT— desde la base aérea Mihail Kogălniceanu. Apenas tres minutos antes, los sistemas de vigilancia habían localizado un objeto volador en las proximidades de la frontera fluvial entre Rumanía y Ucrania.

El despliegue español forma parte del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Paznic, que ha asumido la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía. El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha confirmado que los F-18 españoles operan desde la base de Mihail Kogălniceanu y participan en los servicios de alerta de la Alianza.

Doce minutos en espacio rumano

El dron cruzó finalmente la frontera a unos 3,5 kilómetros al sureste de Chilia Veche. El aparato permaneció durante aproximadamente doce minutos en espacio aéreo rumano antes de regresar a territorio ucraniano. La alerta terminó sobre las 16:28 horas.

Mientras se seguía la trayectoria del aparato, las autoridades enviaron un mensaje de alerta a los habitantes del condado de Tulcea en el que les recomendaron permanecer en sus viviendas y mantenerse atentos ante la posible caída de objetos.

El episodio protagonizado por los F-18 españoles fue la tercera alerta aérea registrada en Rumanía durante la misma jornada, según las informaciones procedentes de las autoridades rumanas.

Horas antes, durante la madrugada, otros dos cazas F-16 rumanos habían despegado después de que las autoridades detectaran varios objetivos aéreos en las proximidades de la frontera. Uno de ellos penetró en el espacio aéreo de Rumanía y permaneció unos diez minutos sobre el país antes de dirigirse nuevamente hacia Ucrania.

"Poco después de abandonar el espacio aéreo rumano, se registraron explosiones en territorio ucraniano", informó el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

Tres alertas en pocas horas

La actividad continuó durante la mañana. A las 9:00 horas, las autoridades detectaron otro dron que permaneció aproximadamente dos minutos dentro del espacio aéreo de Rumanía antes de volver a dirigirse hacia Ucrania.

De esta forma, las autoridades rumanas han registrado tres alertas relacionadas con drones en cuestión de horas, la última de las cuales ha provocado la movilización de los cazas españoles desplegados en el país.

Rumanía, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, comparte unos 650 kilómetros de frontera con Ucrania y ha registrado varias incursiones de drones desde el inicio de la guerra.