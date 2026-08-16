Del Dédalo al Juan Carlos I: así es el orgullo de la Armada española

Tras mostrar con orgullo sus capacidades durante el Día de las Fuerzas Armadas 2026, el mayor buque de nuestra flota, junto a su grupo de combate, puso rumbo a Estados Unidos para participar en el ejercicio naval FLEETEX-250 liderado por la Marina de Estados Unidos. Durante la semana que permaneció atracado en el puerto de Vigo, sorprendía el imponente porte de este buque incluso para aquellos acostumbrados a ver en la Ría de Vigo los enormes Ro-Ro que trasladan los vehículos de la fábrica de coches que Stellantis a medio mundo.

El buque de proyección estratégica L-61 Juan Carlos I es el estandarte de nuestra fuerza naval, el mayor buque de guerra construido íntegramente en España por la industria nacional a través de los astilleros de Navantia. Diseñado bajo un concepto de polivalencia extrema, este coloso representa un cambio de paradigma respecto de sus antecesores. Ya no se trata de un portaaviones puro dedicado en exclusiva al control del mar, sino de una plataforma capaz de actuar como buque anfibio, transporte de tropas, portaeronaves eventual y hospital flotante actuando en misiones de ayuda humanitaria.

El planteamiento operativo del Juan Carlos I responde a las necesidades del siglo XXI, donde las crisis internacionales exigen flexibilidad y respuestas rápidas. Aunque lejos de los 337 metros de eslora del Gerald R. Ford de la Marina de los Estados Unidos, los 230 metros de nuestro buque insignia le confieren una capacidad de adaptación con la que no pueden competir buques más grandes y con una tecnología a bordo que le permite ser operado por un tercio del personal que necesitaba el primer portaviones que tuvimos en nuestra flota.

Antes de la llegada de la cubierta única que hoy representa el L-61, la soberanía naval española estuvo abanderada durante un cuarto de siglo por el portaaviones ligero Principe de Asturias (R-11). Nacido del concepto estadounidense Sea Control Ship de principios de los años 70 del siglo pasado, el plano original fue sometido a un profundo proceso de transformación por parte de la Empresa Nacional Bazán en Ferrol para adaptarlo a necesidades de la Armada Española.

La ingeniería española logró adaptar un diseño de vida limitada en un buque insignia reforzando el casco de acero e instalando una rampa ski-jump de 12 grados en la proa que revolucionó la aviación embarcada.

Propulsado por turbinas de gas que le permitían alcanzar los 26 nudos, el Principe de Asturias se convirtió en el eje del Grupo de Proyección de la Flota. Esta fuerza de intervención rápida, complementada por seis fragatas, ejercía una disuasión en los escenarios Atlántico y Mediterráneo frente a la amenaza submarina soviética. A diferencia del polivalente Juan Carlos I, el R-11 albergaba un hangar de mayores dimensiones y un robusto sistema de defensa compuesto por cuatro sistemas automatizados CIWS Meroka de 20mm. Su baja definitiva en 2013 marcó el fin de una era dorada de la construcción naval militar tradicional de España.

Pero quizás el eslabón perdido que nos ha llevado hasta aquí, y que sirve de enlace entre los grandes cruceros acorazados de principios del siglo XX y la era de los portaaviones, es el Dédalo R-01. Un buque con un historial de residencia extraordinario desde sus orígenes. Construido como crucero ligero USS Wilmington y reconvertido de urgencia en el portaaviones ligero de la clase Independence como USS Cabot (CVL-28) durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a España en 1967 bajo el marco de los acuerdos de Madrid.

Clasificado inicialmente como portahelicópteros (PH-01) y enfocado en misiones antisubmarinos, este viejo veterano de la Segunda Guerra Mundial todavía tenía mucho que aportar a la historia naval militar cuando aquel 8 de noviembre de 1972 un avión Harrier aterrizaba en su cubierta de madera de teca, posteriormente reforzada con acero para soportar a los nuevos reactores embarcados. Durante dos días el avión de la Royal Air Force de Reino Unido realizo multitud de ejercicios para comprobar la operatividad a bordo del Dédalo.

Las pruebas sirvieron para convencer a los que mostraban reticencias a su adquisición, pero faltaba por salvar un obstáculo, la venta de material militar a España estaba vetada por Reino Unido a cuenta del conflicto con Gibraltar. Aquí entro en juego la empresa McDonnell Douglas que ensambla los aparatos para la Marina de Estados Unidos adquiridos al fabricante Hawker Siddeley. Los Harrier ensamblados para los Marines recibían la denominación AV-8A, naciendo así los AV-8S para la versión española bautizada como "Matador".

El esfuerzo para la modernización de la Armada fue enorme, había llegado la era del ala embarcada y era necesario darle forma operativa, nacía la 8ª Escuadrilla de Aeronaves y el Dédalo cambiaría su denominación a PA-01, volviendo a cambiar al definitivo R-01 con el ingreso de España en la OTAN.

Los Harrier AV-8S Matador se mantuvieron activos hasta octubre de 1996, llegando a utilizar la nueva rampa Sky Jump de 12 grados de inclinación del, por entonces, nuevo R-11 Principe de Asturias. Para 1987 se dio forma a la 9ª Escuadrilla de Aeronaves para dar entrada a la nueva versión, los Harrier II y los Harrier II Plus embarcados en el Principe de Asturias y que hoy continúan en servicio a bordo del L-61 Juan Carlos I.