Histórica exhibición militar de Polonia con mensaje a Putin: "Estamos preparados"

Más de 2.000 militares han marchado este sábado por las calles del centro de Varsovia en el que ya es uno de los mayores desfiles militares de la historia reciente de Polonia. Este despliegue de fuerza ha sido enmarcado por el primer ministro del país, Donald Tusk, como un rotundo "mensaje dirigido a vecinos, amigos y enemigos", con la guerra iniciada por Vladímir Putin en la vecina Ucrania como telón de fondo.

El Ejército polaco ha aprovechado la ocasión para exhibir una amplia variedad de vehículos y equipos de última generación. Entre ellos han destacado los modernos tanques surcoreanos K2 Black Panther, un componente fundamental en la modernización de sus fuerzas armadas, después de que el Gobierno adquiriese 180 de estas unidades en Seúl el pasado mes de noviembre.

El poderío terrestre ha estado acompañado de un imponente despliegue aéreo. Numerosos aviones y helicópteros han sobrevolado simultáneamente los tejados de la capital polaca, entre los que se encontraban tres aviones de combate pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Alemania. Esta participación germana se ha interpretado como una indudable muestra de solidaridad y unidad por parte de los aliados de la OTAN ante la amenaza expansionista de Moscú en Europa del Este.

"El desfile naval y el desfile militar en Varsovia son una carta abierta a nuestros vecinos, nuestros aliados y nuestros enemigos. Estamos bien preparados", ha afirmado con contundencia Donald Tusk ante los asistentes. En un discurso marcado por el firme compromiso con la seguridad nacional, el jefe del Gobierno ha añadido que "un Ejército fuerte, una economía sólida, fronteras seguras y alianzas fuertes son nuestra respuesta a las amenazas".

La fecha elegida para esta demostración de poder no es casual. El 15 de agosto, Polonia conmemora tradicionalmente la histórica Batalla de Varsovia de 1920, un episodio bélico decisivo en el que el joven y recién independizado Estado polaco logró repeler a las fuerzas soviéticas. Aquella guerra polaco-soviética llegó a su fin definitivo un año después, en 1921, con la firma del Tratado de Riga, un hito que sigue muy presente en la memoria colectiva del país frente al totalitarismo.

Las celebraciones de este año se han desarrollado bajo el significativo lema de "Polish SAFE - Polonia segura", en clara referencia al programa Acción de Seguridad para Europa (SAFE, por sus siglas en inglés) que la Unión Europea adoptó el año pasado para hacer frente al nuevo escenario bélico continental.

A través de esta importante iniciativa comunitaria, el bloque tiene previsto proporcionar hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo destinados específicamente a fortalecer las capacidades de defensa de los países miembros y a brindar un firme apoyo a la industria armamentística. En este sentido, Polonia destaca como el mayor beneficiario del programa SAFE, tras haber asegurado una asignación de casi 44.000 millones de euros para blindar su territorio ante cualquier contingencia.