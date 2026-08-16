La OTAN dice que el dron derribado en Rumanía por cazas españoles "parece ser ruso"

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha confirmado que este domingo se han "movilizado de urgencia dos cazas F-18 españoles y que uno de ellos ha derribado un dron sobre el espacio aéreo rumano".

"Las aeronaves operaban bajo el mando de la OTAN. Se está llevando a cabo una investigación y la OTAN permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que la Alianza Atlántica está lista para "responder a cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población".

El portavoz militar de la OTAN, el coronel Martin L. O'Donnell, ha apuntado a Europa Press que "el dron parece ser ruso", si bien se siguen investigando las circunstancias del suceso. La OTAN ha señalado que está "constantemente alerta y preparada para defenderse de cualquier amenaza", algo que para él refleja lo sucedido hoy.

"La operación se coordinó a través del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN en Torrejón, España. Este es el cuarto derribo exitoso de un dron sobre el espacio aéreo rumano por parte de aviones de la OTAN", ha señalado, atribuyendo el éxito de este tipo de operaciones a que Rumanía y otros países de la Alianza Atlántica "están adquiriendo activamente interceptores terrestres para mejorar las capacidades de defensa aérea aliadas y nacionales".

"Rumanía, por ejemplo, ha adquirido el sistema antidrones MEROPS, diseñado para interceptar pequeños sistemas aéreos no tripulados y que se está integrando en la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental de la OTAN", ha indicado.

Agradecimiento a España

Oana Toiu, ministra de Asuntos Exteriores de Rumanía, ha confirmado en las redes sociales una conversación con su homólogo español, José Manuel Albares, para agradecerle la "contribución concreta a la seguridad de Rumanía y de los Aliados" por parte de España.

"Anoche, un avión F-18 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales españolas, que realizaba misiones de Policía Aérea Reforzada de la OTAN desde la base aérea Mihail Kogalniceanu, interceptó y derribó, en coordinación con el centro de mando rumano y en condiciones de seguridad, un dron que había penetrado en el espacio aéreo de Rumanía", ha relatado.

Am avut o discuție telefonică cu omologul meu spaniol, José Manuel Albares, în primul rând pentru a mulțumi Spaniei pentru contribuția sa concretă la securitatea României și a Aliaților. Noaptea trecută, o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care executa… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 16, 2026

La ministra ha considerado al Ejército español "un aliado de confianza" para Bucarest, un extremo que ha destacado "trece años después de la Asociación Estratégica" entre los dos países.

"Este es su significado en la práctica. Seguiremos trabajando codo con codo, como socios estratégicos, aliados de la OTAN y socios europeos, para consolidar nuestra seguridad común", ha señalado tras defender que la seguridad de los miembros de la Alianza Atlántica es "indivisible".