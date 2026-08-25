La nueva arma hipersónica de China que amenaza las operaciones aéreas de EEUU

Los aviones cisterna, los puestos de mando aéreos y otros aparatos de apoyo que Estados Unidos mantiene alejados de las zonas de combate podrían dejar de estar fuera del alcance de las armas chinas. Pekín ha desarrollado una ojiva hipersónica aire-aire capaz de atacar objetivos situados a miles de kilómetros y de maniobrar durante el vuelo para dificultar su interceptación.

Según informa The Telegraph, la nueva arma utiliza un vehículo de planeo hipersónico (HGV, por sus siglas en inglés) instalado sobre un misil balístico. El proyectil asciende hasta las capas superiores de la atmósfera y, una vez allí, libera la ojiva, que planea hacia su objetivo a más de cinco veces la velocidad del sonido.

Durante ese recorrido, el HGV puede cambiar de trayectoria y realizar maniobras que complican su detección e interceptación. La novedad está en trasladar esta tecnología al combate aire-aire: no se tiene constancia de que ningún otro país disponga de armas que combinen vehículos de planeo hipersónico con esta capacidad.

Bloomberg, que fue el primer medio en informar sobre este desarrollo, asegura además que Pekín ha incorporado capacidades aire-aire a algunos de sus misiles de crucero hipersónicos.

El avance forma parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la versatilidad del enorme arsenal de misiles del Ejército Popular de Liberación. Según datos del Pentágono recogidos por Bloomberg, China disponía en 2024 de al menos 3.150 misiles balísticos y otros 300 misiles de crucero lanzados desde tierra. Las cifras suponen incrementos del 147% y del 50%, respectivamente, frente a las estimaciones estadounidenses de 2015.

Una amenaza para los aviones de apoyo de EEUU

El alcance de la nueva arma podría obligar a Estados Unidos a replantear parte de sus operaciones aéreas en el Pacífico. Mientras los cazas y drones pueden operar más cerca del frente, buena parte de la infraestructura que permite mantenerlos en combate permanece a mayor distancia.

Es el caso de los aviones cisterna encargados del reabastecimiento en vuelo, los aparatos de alerta temprana y control aerotransportado, las aeronaves de guerra electrónica o incluso puestos de mando volantes como el E-4B Nightwatch. Su importancia los convierte en objetivos especialmente valiosos, aunque precisamente por ello están concebidos para operar lejos de las zonas de mayor peligro.

El nuevo HGV chino podría reducir esa protección proporcionada por la distancia. Bloomberg señala que un vehículo hipersónico lanzado mediante un DF-17 podría recorrer alrededor de 2.400 kilómetros. El DF-27, por su parte, tendría un alcance máximo cercano a los 8.000 kilómetros, suficiente para situar Hawái dentro de su radio de acción.

La posibilidad de alcanzar aeronaves a semejantes distancias permitiría a Pekín atacar directamente la estructura que sostiene las operaciones aéreas estadounidenses, en lugar de limitarse a combatir contra sus cazas. La pérdida o retirada de aviones cisterna, por ejemplo, reduciría la autonomía de los aparatos de combate, mientras que un ataque contra los centros de mando y alerta temprana podría afectar a la coordinación de las operaciones.

Un informe del Instituto de Estudios Aeroespaciales de China de la Fuerza Aérea estadounidense citado por Bloomberg sostiene que la modernización del arsenal de Pekín "da cada vez más prioridad a la capacidad de infligir daños coordinados a nivel de sistema en toda la arquitectura operativa del adversario".

El factor Taiwán

Esta capacidad tendría especial importancia en un hipotético enfrentamiento entre China y Estados Unidos por Taiwán. Washington depende de sus aeronaves de apoyo para mantener las operaciones aéreas a grandes distancias en el Pacífico, precisamente el tipo de aparatos que Pekín pretende poner ahora a su alcance.

Pero atacar un avión situado a miles de kilómetros con un arma de estas características no resulta sencillo. Según Bloomberg, un misil balístico puede tardar 20 minutos o más en completar su recorrido cuando opera cerca de su alcance máximo, por lo que la información sobre el objetivo tendría que ser extremadamente precisa.

Pekín necesitaría además una compleja cadena para hacer llegar hasta el misil la información obtenida por sensores situados a gran distancia. Cuantos más elementos intervienen en ese proceso, mayores son también las posibilidades de que el enemigo consiga interrumpirlo antes de que el arma alcance su objetivo.

A ello se suma otro problema. El lanzamiento de un misil balístico podría confundirse con un ataque nuclear, especialmente en plena guerra, lo que elevaría el riesgo de provocar una respuesta nuclear por error.

La nueva capacidad permitiría así a China ampliar el tipo de objetivos que puede amenazar en una eventual guerra en el Pacífico. Además de enfrentarse a los cazas estadounidenses, Pekín podría intentar golpear a miles de kilómetros de distancia los aviones cisterna, los aparatos de alerta y los puestos de mando que sostienen las operaciones aéreas de Estados Unidos.