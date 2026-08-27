Emboscada en Ceuta: 40 inmigrantes hieren a pedradas a cuatro militares españoles

Cuatro militares destinados en Ceuta han resultado heridos esta madrugada después de sufrir una emboscada cuando se dirigían a uno de los puntos de vigilancia establecidos en la zona de Benzú. Según El Faro de Ceuta, el ataque ha tenido lugar en torno a las 5:30 horas, cuando los efectivos viajaban en un vehículo no blindado con destino a su puesto de control.

De acuerdo con la información publicada por el medio ceutí, el incidente comenzó poco después de que los militares sobrepasaran el semáforo de Benzú. En ese momento, un grupo formado por entre 30 y 40 inmigrantes salió de distintos puntos de la zona y se abalanzó sobre el vehículo en el que viajaban los cuatro miembros de la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu).

La situación se agravó en cuestión de segundos. Los atacantes comenzaron a lanzar piedras de grandes dimensiones contra el automóvil. Ante la violencia de la agresión, los cuatro militares tuvieron que abandonar el vehículo y emprendieron la huida a pie en dirección a Calamocarro para proteger su integridad. Durante el recorrido fueron perseguidos por el grupo, que continuó lanzándoles piedras y llegó a alcanzarles con varios impactos y golpes. Fue precisamente al bajar del coche cuando los militares recibieron la parte más violenta del ataque, hasta que lograron ponerse a salvo.

El aviso al 112

Una vez consiguieron alejarse de la zona más peligrosa, los militares pidieron auxilio a través del servicio de emergencias 112.

La llamada activó un dispositivo conjunto en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Cuando llegó el primer vehículo policial, gran parte del grupo emprendió la huida en dirección a Benzú.

A partir de ese momento se inició una persecución que ha culminado con la detención de doce personas. Según las primeras informaciones recogidas por El Faro de Ceuta, todos los arrestados son de nacionalidad marroquí y tendrían edades comprendidas, aparentemente, entre los 35 y los 40 años.

Algunos han huido por el mar

La intervención de las fuerzas de seguridad provocó que varios de los participantes en la agresión intentaran escapar por la costa. Algunos de ellos se lanzaron al agua para evitar ser detenidos, lo que ha obligado a coordinar la actuación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para localizar a quienes permanecían en el mar.

Durante el operativo también se han realizado detonaciones policiales con el objetivo de dispersar al grupo y recuperar el control de la situación.

Una vez controlada la situación, los cuatro militares han sido trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica. Presentaban diferentes molestias y lesiones, entre ellas dolor en brazos y espalda, además de contusiones provocadas por los golpes. El vehículo militar también ha sufrido importantes daños materiales como consecuencia del ataque.