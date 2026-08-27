Los militares denuncian la "inacción" de Margarita Robles tras la "emboscada violenta" de 40 marroquíes

La Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) han condenado la "emboscada violenta" de cuarenta inmigrantes marroquíes contra varios militares destinados a la vigilancia en Ceuta, que han sido heridos a pedradas. Los militares han denunciado en un comunicado la "inacción" del Ministerio de Defensa de Margarita Robles y la "inadmisible situación de indefensión" que está sufriendo el Ejército en la ciudad española invadida.

Doce marroquíes han sido detenidos como consecuencia de esta emboscada en la que los inmigrantes han lanzado piedras a cuatro militares provocándoles heridas además de dañar varios vehículos, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía.

Para los militares resulta "inadmisible la situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas", denunciando asimismo la carencia de "un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad".

En un comunicado, la asociación ha recordado que desde hace más de diez días advirtieron "formalmente" sobre el "riesgo real al que se exponía a las dotaciones destacadas en la zona". "Lamentablemente, la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse", denuncian. Además, consideran inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional "mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar".

Por todo ello, exigen a Margarita Robles una "revisión inmediata y urgente de los protocolos de seguridad y del marco legal de actuación" de las Fuerzas Armadas. "Quienes tienen encomendada la protección del Estado no pueden permanecer desamparados por su propia administración".

"Riesgo extremo"

Por su parte, ATME, que ha expresado su "máxima preocupación" por la "gravedad" de los hechos y la situación de "riesgo extremo" que vivieron los cuatro militares, cree que este incidente "evidencia la creciente presión en la ciudad" y "la vulnerabilidad operativa del personal militar desplegado".

Además, ha recordado que el personal de tropa y marinería desempeña funciones "esenciales" para la seguridad de España y han reclamado "garantías suficientes" para ejercer su labor "con seguridad, claridad jurídica y medios adecuados". En esta línea, han vuelto a pedir que se declare la profesión de militar como de riesgo. ATME considera "imprescindible" que el Ministerio de Defensa revise "de manera urgente" los protocolos de despliegue, los medios asignados y la coordinación con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

La asociación militar también ha informado de que ha requerido al Ministerio que dirige Margarita Robles para pedir información sobre si los protocolos actuales garantizan la seguridad "mínima" del personal militar desplegado en Ceuta; si prevé reforzar los medios de protección personal y material; y qué medidas va a adoptar para evitar que estos hechos se repitan.