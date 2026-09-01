Suecia compra cuatro fragatas a Francia por 4.300 millones

Los Gobiernos de Suecia y Francia han rubricado este lunes en Estocolmo un ambicioso acuerdo en materia de seguridad que incluye la adquisición de cuatro fragatas de defensa e intervención (FDI). El pacto, sellado durante un encuentro entre el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, encomienda al consorcio estatal galo Naval Group la fabricación de estos navíos. Según los datos proporcionados por el Elíseo, el montante de esta importante transacción militar asciende a 4.300 millones de euros, con un calendario de entrega previsto entre los años 2030 y 2033.

Esta decisión gubernamental supone un revés para la industria armamentística española, ya que Navantia competía directamente por este contrato. El Ejecutivo del país nórdico ya había adelantado el pasado mes de mayo su predilección por la oferta de Naval Group. La justificación de Estocolmo radica en que la compañía francesa cuenta con un diseño ya en fase de producción, lo que previsiblemente acelerará los plazos de entrega de las embarcaciones. Asimismo, las autoridades suecas valoraron positivamente la posibilidad de compartir los costes de desarrollo operativo con Francia y Grecia, nación esta última que firmó un acuerdo similar con el mismo proveedor en el año 2022.

Más allá de la compra de los buques, ambas naciones han decidido estrechar sus lazos estratégicos. Los ministros de Defensa de Suecia y Francia, Pål Jonson y Catherine Vautrin respectivamente, aprovecharon la cumbre para firmar un acuerdo marco que establece una plataforma de cooperación militar a largo plazo. Este entendimiento bilateral no solo abarcará la simple transacción de materiales, sino que incluirá el desarrollo industrial conjunto y diversos aspectos operativos fundamentales para la interoperabilidad de sus Fuerzas Armadas en el escenario europeo.

Durante la ceremonia de la firma, los mandatarios quisieron destacar la trascendencia de este paso para el continente. Kristersson aseguró que el contrato constituye una "inversión real en la seguridad marítima sueca" y subrayó que contribuirá decisivamente a mejorar las capacidades de la OTAN. En este sentido, el dirigente escandinavo insistió en que Europa debe asumir una "responsabilidad" mucho mayor en la defensa de sus propias fronteras y valores compartidos. Por su parte, Emmanuel Macron calificó la jornada como una muestra de "cooperación histórica" entre ambas naciones y coincidió en que este tipo de iniciativas son vitales para consolidar una base industrial militar europea robusta e independiente.

La agenda oficial del presidente de la República Francesa en la capital sueca concluyó con una visita al Palacio Real, donde fue recibido en audiencia por el rey Carlos XVI Gustavo. Este acercamiento diplomático se enmarca en un contexto de rearme generalizado en el norte de Europa. El país nórdico ha incrementado de forma sustancial su presupuesto y sus capacidades militares durante los últimos años, impulsado primordialmente por la inestabilidad generada tras la invasión rusa de Ucrania. Este proceso de fortalecimiento defensivo culminó el pasado mes de marzo de 2024 con el histórico ingreso formal de Suecia como Estado miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica, poniendo fin a décadas de tradicional neutralidad.