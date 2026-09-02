El Gobierno transfiere casi 1.500 millones para nuevos programas de armamento y destina otros 500 a material militar

La inversión en Defensa y en el sostenimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas ha sido protagonista una semana más del Consejo de Ministros. El movimiento principal está relacionado con una transferencia económica con el objetivo de allanar el camino a los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) que va a aprobar el Gobierno, aunque también se han aprobado varios contratos de compra.

La mayor cuantía económica relacionada con la Defensa son los 1.483 millones de euros que pasan desde el Ministerio de Hacienda hasta el Ministerio de Industria para poner en marcha en las próximas semanas los 14 nuevos PEM que deberán reforzar y aumentar las capacidades militares españolas. Estos nuevos programas van asociados al Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

El Ministerio de Defensa ha delimitado ya en los últimos meses a qué se van a destinar buena parte de los nuevos programas de armamento. Las partidas navales priorizan el proyecto de la Corbeta Europea, la actualización de la flota de superficie y los cazaminas clase Segura. Asimismo, se potenciará la capacidad de disuasión y ataque mediante la integración de misiles estratégicos Taurus, IRIS-T y NSM.

Está prevista también la adquisición de soluciones antidrones C-UAS con sensores y guerra electrónica. Además, se asignan fondos para garantizar la soberanía nacional del espectro electromagnético y a la digitalización industrial integral, incorporando inteligencia artificial, robótica avanzada, simulación y fabricación aditiva para potenciar el mantenimiento y desarrollo de las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas.

De manera paralela, el Consejo de Ministros ha aprobado seis contratos relacionados con las Fuerzas Armadas, que suponen una cuantía económica que asciende casi a los 500 millones de euros. La licitación de mayor importe está destinada para el servicio integral de apoyo a la ingeniería y el sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y el Espacio, con un montante económico de 153,33 millones de euros.

El segundo expediente por volumen presupuestario es el destinado a la compra de granadas de mortero para el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada, con una cifra de 111,34 millones de euros. Le sigue a continuación el suministro de víveres en todo el territorio nacional a los buques, unidades e instalaciones de la Armada, que supone una cuantía económica de 100 millones de euros.

El cuarto contrato está destinado a la adquisición de cascos de combate para el Ejército de Tierra, con un importe de 61,56 millones de euros. También se ha aprobado la compra de carretillas elevadoras todoterreno para el Ejército de Tierra por valor de 43,55 millones y la adquisición de un nuevo buque multipropósito de la clase Carnota para la Armada, con un presupuesto de 30 millones de euros.