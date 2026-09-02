Robles contacta con los militares que defienden las islas y peñones españoles que reclama Marruecos

¿Pura coincidencia o un movimiento totalmente calculado? La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha puesto en contacto este miércoles por la mañana con las unidades militares que protegen buena parte de las islas y peñones que España tiene tanto en el norte del continente africano como en el Mar Mediterráneo y sobre los que el Régimen de Marruecos mantiene aspiraciones territoriales.

Una videoconferencia que coincide plenamente con la publicación del informe realizado por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional para la Audiencia Nacional y que no sólo deja en evidencia que se avisó de lo que iba a pasar en Ceuta y el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska no hizo nada, sino que también se señala a Marruecos como el responsable de un ataque híbrido empleando la inmigración contra España.

La misma ha sido definida por los responsables del Ministerio de Defensa en la agenda oficial de la ministra como "una reunión con los destacamentos permanentes en las islas y los peñones de soberanía nacional dependientes del Mando Operativo Terrestre", que son exactamente las unidades desplegadas en las Islas Chafarinas, el Peñón del Vélez de la Gomera y el Peñón de Alhucemas.

La presencia militar española en estos territorios de soberanía es permanente, aunque los militares que allí están desplegados no están de forma permanente. Cada guarnición depende de una unidad militar y estar va enviando destacamentos que son relevados periódicamente. De este modo, las posiciones permanecen ocupadas durante todo el año, pero los contingentes van rotando para garantizar el servicio y permitir el descanso de los efectivos.

El despliegue más numeroso es el de las islas Chafarinas, que se concentra en la isla de Isabel II, una de las tres que conforman el archipiélago, ubicado a 50 kilómetros al este de Melilla. Allí permanece un destacamento de unos 40 militares del Tercio Gran Capitán 1ª de La Legión y que dependen de la Comandancia General de Melilla, que asume el mantenimiento y protección de estos enclaves bajo dependencia orgánica del Mando de Canarias.

En el peñón de Alhucemas, situado frente a la costa norteafricana y muy próximo a la ciudad de Melilla, se encuentran desplegados otros 38 militares, también del Tercio Gran Capitán 1ª de La Legión. El despliegue más reducido es el del peñón de Vélez de la Gomera, situado a medio camino entre Ceuta y Melilla. Cuenta con una guarnición del Grupo de Regulares de Melilla nº 54, integrada por alrededor de 25 militares.