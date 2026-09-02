Ucrania desarrolla un kit para convertir los veteranos humvees estadounidenses en drones terrestres

Las Fuerzas Terrestres de Ucrania están utilizando un nuevo sistema que permite transformar los vehículos militares estadounidenses Humvee en vehículos terrestres no tripulados, una solución con la que Kiev busca ampliar el empleo de estos vehículos sin exponer a sus soldados en las zonas más peligrosas del frente.

El sistema, denominado Kaban, consiste en un kit de control remoto que puede instalarse sobre los Humvee sin necesidad de modificar su estructura original. Según informa The Drone Front, esta configuración permite alternar entre la conducción convencional y el manejo a distancia, de modo que el vehículo puede seguir utilizándose de forma manual cuando sea necesario.

El dispositivo emplea Starlink como principal vía de comunicación por satélite, complementada con enlaces de radio y vídeo analógicos. De esta forma, un operador puede controlar el vehículo desde una posición alejada de la zona de operaciones.

Un sistema adaptable a diferentes misiones

El manejo se realiza mediante un mapa digital que permite al operador seguir las carreteras y corregir manualmente posibles problemas derivados de la suplantación de la señal GPS. El sistema incorpora además un mecanismo de parada de emergencia que detiene el vehículo si se pierde la conexión.

El kit ha sido desarrollado por Drone Fight Group y cuenta con distintas opciones que permiten adaptar el vehículo a las necesidades de cada misión. Entre ellas figuran cámaras térmicas, focos, sistemas de comunicación bidireccional y mecanismos para lanzar sistemas aéreos no tripulados.

La idea es aprovechar los Humvee ya disponibles para convertirlos en plataformas capaces de realizar tareas sin necesidad de que haya militares a bordo. Esto permitiría emplearlos, entre otras funciones, en el transporte de suministros hacia posiciones avanzadas, el apoyo logístico en primera línea o la evacuación de heridos.

Ya se está utilizando en unidades ucranianas

El desarrollo de Kaban continúa dentro del Clúster Tecnológico de Defensa Brave1, una iniciativa ucraniana destinada a impulsar nuevas tecnologías militares. El objetivo es ampliar las capacidades de estos vehículos terrestres autónomos y aumentar su utilidad en escenarios donde enviar a un conductor supondría un riesgo elevado.

El sistema ya está siendo desplegado por varias unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, entre ellas el 3.º Cuerpo de Ejército, el 429.º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados Achilles y la 49.ª Brigada.

Desde el equipo responsable del proyecto defienden que el propósito va más allá de conseguir que un vehículo pueda desplazarse sin conductor. La intención es proporcionar al operador la información y el control necesarios para ejecutar misiones reales desde una ubicación más segura.

La incorporación de Kaban se enmarca en la creciente apuesta de Ucrania por los vehículos terrestres no tripulados desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Según los datos recogidos por The Drone Front, las unidades ucranianas han incorporado más de 100.000 UGV durante 2026, reflejo del peso cada vez mayor de la robótica terrestre en las operaciones militares.