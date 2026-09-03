El primer mes de los cazas F-18 españoles en Rumanía: un dron ruso derribado y 15 salidas alpha scramble

Los cazas F18 del Ejército del Aire y el Espacio desplegados en Rumanía han cumplido un mes desplegados en este país del Este de Europa en misión de Policía Aérea de la OTAN. Un mes en el que han mantenido una capacidad de reacción permanece las 24 horas del día y los siete días de la semana y en el que han estado listos para actuar ante cualquier posible amenaza para la seguridad aérea de este país aliado.

En este primer mes han superado las 190 horas de vuelo, pero lo más destacado en que han sido activados en un total de 15 ocasiones para salidas de identificación o intercepción, las conocidas en el argot militar como alpha scramble. La más llamativa de ella la noche del 16 de agosto, cuando fueron activados para derribar un dron de procedencia desconocida que había penetrado en espacio aéreo rumano.

Los sistemas de vigilancia de la OTAN detectaron el dron a las 04:44 horas, aproximadamente 24 kilómetros al norte de Galați, después de que entrara desde la dirección de Moldavia. Diecisiete minutos después, uno de los cazas españoles consiguió derribarlo. Las autoridades no han podido determinar por el momento el modelo del aparato, pero portavoces de la OTAN aseguraron que "parece ser ruso".

El balance del primer mes supone una intensa actividad operativa, un hecho que supone un gran reto porque son situaciones que requieren mantener a las tripulaciones y a los aviones preparados para despegar en cuestión de minutos con el objetivo de detectar, identificar y, si fuera necesario, neutralizar una amenaza.

El jefe del destacamento, teniente coronel Alberto Borja Calvo López, ha destacado que la disuasión se sustenta en tres elementos fundamentales: presencia, capacidad de respuesta e interoperabilidad. A su juicio, detrás de cada salida existe una estructura que integra las áreas de alerta, mando y control, mantenimiento, armamento, inteligencia, comunicaciones, protección de la fuerza y apoyo logístico.

La integración con los sistemas aliados constituye uno de los principales objetivos de la misión. La experiencia acumulada durante estas semanas permite a los F-18 españoles operar coordinadamente con los sensores y centros de mando de la OTAN, una capacidad especialmente relevante en un escenario marcado por la presencia de drones y por una evolución constante de las amenazas aéreas.

A estas capacidades se suma el apoyo de un A400M, que permite realizar reabastecimiento en vuelo y ampliar la autonomía y flexibilidad operativa de los F-18. El destacamento español también ha participado en una misión de Flexible Deterrent Option, concebida para entrenar respuestas aliadas escalables y reforzar la capacidad de la OTAN para adaptarse a diferentes niveles de amenaza.