La naviera estatal china Cosco habría utilizado durante décadas sus buques para recopilar información sobre comunicaciones militares cerca de las costas de países considerados objetivo por Pekín, incluido Estados Unidos, según dos altos funcionarios de la Administración de Donald Trump.

Los funcionarios, que han hablado bajo condición de anonimato para explicar la evaluación estadounidense sobre el programa chino, aseguran que Cosco mantiene una relación con Pekín para la recopilación de inteligencia que permitiría obtener señales de comunicación de buques y aeronaves que operan en Europa, Norteamérica y Asia.

Según una información publicada por Reuters, uno de los funcionarios ha señalado que los equipos instalados en los buques son plataformas "sofisticadas de recopilación de inteligencia de señales" y no sistemas convencionales de comunicaciones.

Según esta evaluación, estos dispositivos permitirían recopilar información relacionada con las tecnologías de comunicaciones militares y los avances en materia de cifrado. La actividad también permitiría a Pekín obtener información sobre las principales vías de navegación y las rutas marítimas utilizadas tanto para el comercio como para la navegación militar.

Los funcionarios estadounidenses no han detallado qué tipo concreto de equipos emplearían los buques de Cosco ni han precisado en qué barcos estarían instalados.

La información obtenida, según uno de ellos, serviría a China para reforzar su posición en disputas territoriales y para disponer de capacidades de reconocimiento marítimo y de indicios de alerta temprana sobre objetivos militares extranjeros. Cosco no ha respondido a la solicitud de comentarios. La Embajada de China en Washington sí ha rechazado las acusaciones estadounidenses.

Cosco, en el punto de mira del Pentágono

La relación entre las empresas marítimas chinas y las estructuras militares de Pekín ya ha sido objeto de análisis por parte de Estados Unidos.

Un informe publicado en abril de 2025 por el Naval War College estadounidense señaló que era probable que el Ejército Popular de Liberación de China utilizara las flotas pesqueras y comerciales del país para labores de vigilancia y recopilación de inteligencia.

Además, el Pentágono incluyó a Cosco en enero de 2025 en su lista de empresas vinculadas al Ejército chino. Esta clasificación no supone sanciones formales, aunque puede implicar restricciones de contratación con el Gobierno estadounidense y costes reputacionales para las compañías incluidas.

La legislación china obliga a las empresas del país a colaborar con las labores de inteligencia del Gobierno, una circunstancia que Washington considera relevante para evaluar los posibles vínculos entre las compañías navieras y las autoridades chinas.

Pese a las preocupaciones expresadas por Washington, Cosco mantiene una presencia significativa en el comercio marítimo estadounidense y continúa siendo una de las principales navieras chinas que operan en puertos de Estados Unidos. La compañía también participa en varias empresas conjuntas dedicadas a servicios de terminales para buques portacontenedores en puertos estadounidenses.