La Armada compra tres helicópteros no tripulados A900 para misiones de vigilancia y reconocimiento

La Armada ha adjudicado a la empresa española Alpha Unmanned Systems el suministro de un sistema aéreo remotamente pilotado de Clase I para el Centro de Experimentación y Vehículos no Tripulados (Ceventa). El contrato contempla al menos tres helicópteros A900 en configuración marítima, destinados a reforzar las capacidades de reconocimiento y vigilancia desde plataformas navales y otros escenarios operativos de la Armada y otros buques.

El importe de la adjudicación asciende a 1,3 millones de euros, según consta en el portal de contratación del Estado. El sistema no se limita a las aeronaves. Incluye estaciones de control embarcadas y terrestres, un simulador de vuelo, un paquete de apoyo logístico y formación específica para los operadores y técnicos encargados de manejar y mantener el conjunto durante su empleo por la Armada.

Los A900 incorporarán sensores electroópticos e infrarrojos (EO/IR) y estarán preparados para ejecutar misiones de reconocimiento y vigilancia de forma autónoma. La plataforma mantiene un peso máximo al despegue inferior a 25 kilos, ofrece una autonomía superior a cuatro horas y puede operar hasta a 60 kilómetros de distancia. Estas prestaciones permiten ampliar la vigilancia marítima sin recurrir necesariamente a aeronaves tripuladas.

La adjudicación consolida además una relación que Alpha Unmanned Systems lleva años desarrollando con la Armada. El A900 ya ha sido desplegado en tres ocasiones a bordo de buques de acción marítima, incluyendo ejercicios navales de la OTAN. La empresa destaca que estas experiencias han permitido probar el sistema en condiciones reales y avanzar en su integración con los medios empleados por las unidades de la Armada.

Uno de los hitos se produjo durante Dynamic Messenger 2023, cuando el A900 se integró en los sistemas de combate del BAM Furor mediante el sistema NAIAD de Navantia. La demostración permitió ejercer el mando y control simultáneo de vehículos no tripulados aéreos y de superficie. El objetivo era comprobar cómo estas plataformas podían incorporarse a una arquitectura naval con diferentes sistemas autónomos trabajando coordinadamente.

Más recientemente, el pasado mes de mayo, Alpha participó junto a Airbus Helicopters España en un ejercicio de cooperación tripulado-no tripulado, conocido como MUM-T. El A900 operó desde el BAM Rayo, situado a unas 20 millas náuticas de la costa de Cádiz. La prueba permitió avanzar en la coordinación entre aeronaves tripuladas y sistemas no tripulados dentro de una misma operación marítima y en condiciones operativas reales.