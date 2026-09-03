Un grupo de militares reduce a un marroquí que intentó apuñalar a uno de los miembros de la patrulla militar en Ceuta

Un grupo de militares del Tabor de Regulares número 54 de Ceuta han reducido durante este jueves a un inmigrante de nacionalidad marroquí, que entró en la ciudad autónoma durante la invasión del perímetro fronterizo de finales de julio, después de que intentase apuñalar con un cuchillo a uno de los uniformados que formaba parte de una patrulla militar que colabora tratando de prestar seguridad a la ciudad.

Fuentes militares han explicado que los hechos tuvieron lugar en el puerto de Ceuta, cuando un trabajador de un almacén alertó a la patrulla militar de la presencia de un inmigrante que estaba amenazando a varias personas con un palo. Los uniformados iniciaron una batida por el lugar y localizaron poco después a un individuo que coincidía con la descripción facilitada. Uno de los integrantes de la patrulla le dio el alto, pero el hombre emprendió la huida.

El militar salió tras él y, durante la persecución, se sumaron otros componentes de la unidad. La carrera terminó en uno de los callejones del puerto, donde el individuo, al verse acorralado, sacó de entre sus ropas un arma blanca y arremetió contra uno de los militares. La rápida intervención del resto de los efectivos permitió controlar la situación y reducir al sospechoso, al que consiguieron quitar el arma antes de entregarlo a las Fuerzas de Seguridad.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado que los militares que están desplegados en Ceuta "se tienen que enfrentar situaciones complicadas sin ser agentes de la autoridad" y ha exigido el "reconocimiento inmediato como agentes de la autoridad" para que "puedan desempeñar su trabajo de una manera eficaz amparados por la legalidad y, sobre todo, con protección jurídica".