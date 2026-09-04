El JEMAD visita a las unidades militares desplegada en Ceuta y Melilla en plena crisis fronteriza con Marruecos

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, se ha desplazado este viernes a Ceuta para visitar a los militares destacados en la ciudad, en plena crisis fronteriza con Marruecos tras el asalto masivo a la ciudad de finales de julio. El viaje se produce apenas 24 horas después de que el máximo responsable operativo de las Fuerzas Armadas visitara Melilla.

López Calderón ha mantenido encuentros con mandos militares y autoridades civiles, entre ellas, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han encuadrado la visita en la necesidad del JEMAD de conocer de primera mano cómo está siendo el trabajo de los militares en la ciudad y en la especial relación que une a Ceuta con las Fuerzas Armadas.

El despliegue militar regular en la ciudad está compuesto por unos 3.000 militares, que están destinados en la Comandancia General de Ceuta, con el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 y el Regimiento de Caballería Montesa nº 3 como elementos destacados, además de capacidades de artillería, ingenieros, logística y apoyo del Ejército de Tierra.

La visita cobra especial relevancia después del incidente ocurrido este jueves en el puerto, cuando una patrulla del Grupo de Regulares número 54 acudió en auxilio de un trabajador amenazado. El sospechoso, un ciudadano marroquí llegado durante la entrada masiva de julio, sacó un cuchillo e intentó agredir a uno de los soldados. Los militares consiguieron reducirlo y posteriormente quedó a disposición de las autoridades policiales.

El episodio se suma a varias agresiones sufridas por patrullas militares durante las últimas semanas y vuelve a poner sobre la mesa el armamento con el que realizan estas labores. Defensa ha autorizado que, en determinadas patrullas, un militar porte su arma reglamentaria con munición real para autodefensa. Las asociaciones profesionales consideran insuficiente la medida y reclaman directrices claras y precisas sobre cuándo pueden emplearla.

La visita del JEMAD llega justo después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se pusiera en contacto durante esta semana con los destacamentos que defienden las islas y peñones españoles que reclama Marruecos en el Mediterráneo. Exactamente, se puso en contacto con los destacamentos en las islas Chafarinas y los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas.