El Rey y Robles, criticados por Moncloa, se unen al disidente Page en una exposición militar en plena polémica por Ceuta

El asalto al perímetro fronterizo de Ceuta lleva más de un mes agitando la situación política española. El Gobierno se ha partido en dos defendiendo o criticando la gestión de la crisis de integridad territorial. Tanto el rey Felipe VI como la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido criticados en diferentes momentos por el Palacio de La Moncloa y sus satélites políticos o mediáticos.

Las críticas al Monarca salieron de forma velada desde los propios labios del presidente del Gobierno. "¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y Melilla? No ha ido ninguna vez, después de 20 años", dijo en una entrevista en la Cadena SER en la que nadie corrigió al inquilino de La Moncloa advirtiéndole de que el Rey tan sólo lleva 12 años de reinado, y no dos décadas.

A la ministra de Defensa le han llegado las críticas desde los más fieles a Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. No le perdonan que saliera en defensa del trabajo realizado por el CNI y el CIFAS (la inteligencia militar) en las horas previas al asalto fronterizo. Este jueves no participó en la ovación a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

A ellos se ha unido este viernes el presidente de Castilla La Mancha y máximo crítico con Pedro Sánchez en el PSOE, Emiliano García Page, que en las últimas horas también se ha mostrado crítico con la gestión que el Gobierno ha realizado de la crisis por el asalto al vallado ceutí en las últimas semanas. "Ha sido un desastre antes, durante, y lo sigue siendo ahora", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

El acto que ha unido a los tres ha sido la visita a la exposición "España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación", instalada en el Museo del Ejército del Alcázar de Toledo. La muestra recorre la presencia española en Norteamérica y reivindica su influencia en la configuración territorial, cultural e histórica de los actuales Estados Unidos.

Y durante esa visita, precisamente, ha llamado la atención una conversación bastante seria que han protagonizado Robles y Page y cuyo contenido no ha trascendido, aunque todo parece indicar que tenía como punto clave la gestión que el Ejecutivo ha hecho del asalto al perímetro fronterizo de la ciudad autónoma.

La exposición se articula en torno a tres grandes etapas: las exploraciones españolas por Norteamérica, la consolidación de los territorios fronterizos mediante presidios, misiones y asentamientos, y la participación española en la Revolución Americana. El recorrido destaca especialmente el apoyo de España a las Trece Colonias y las campañas de Bernardo de Gálvez en el Bajo Misisipi y la Florida occidental, decisivas en el desenlace de la guerra.