"El elemento de mayor interés para la seguridad es la aparición, antes del episodio crítico del 30 de julio, de una capa sostenida de observación digital sobre la presencia y actividad de fuerzas españolas", señala un informe elaborado por el analista José María Gil Garre, investigador del Aula de Seguridad del Centro Universitario ISEN-Cartagena.

Traducido: hubo un seguimiento o espionaje trasladado a comunicaciones en redes de los "movimientos de unidades, patrullas, ejercicios, aeronaves, actividad naval, despliegues" del Ejército español.

Esa "vigilancia y refuerzos se convierten en objeto de registro, interpretación y circulación. Durante julio esa observación coexiste con conversaciones sobre el dispositivo fronterizo y con información práctica generada por comunidades de movilidad". Y, evidentemente, eso, que se plasmó en comunicaciones en redes, también tuvo que ser detectado por los servicios de inteligencia españoles.

"La convergencia no demuestra que los mismos actores produzcan todas las capas ni que exista una finalidad común, pero sí acredita la formación de un conocimiento distribuido sobre el entorno de seguridad", destaca el informe.

El análisis señala que "el periodo marzo–agosto presenta tres transformaciones paralelas: internacionalización de la reivindicación, mayor plasticidad narrativa y aparición de una capa de observación del dispositivo español".

Desde el mes de marzo. "Es especialmente relevante que la actividad militar sea objeto de atención antes de la crisis de finales de julio, porque descarta la interpretación de que todo el interés por unidades y patrullas españolas sea una reacción posterior a la movilización. La secuencia temporal sitúa la observación como un antecedente autónomo que después adquiere nueva utilidad al intersectarse con comunidades de movilidad y con acontecimientos físicos en la frontera", añade el informe.

El Cifas

Hay que recordar que los servicios de inteligencia españoles –como la práctica totalidad– mantienen una rama directamente especializada en el apoyo al Ejército. Se trata del Cifas (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), un organismo diferenciado del CNI dentro de la estructura de la Defensa española. Este organismo depende directamente del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y su misión es exclusivamente militar: proporcionar inteligencia de interés para las Fuerzas Armadas y apoyar las operaciones bélicas o misiones internacionales de las tropas españolas.

Pensar que es incapacidad de detectar los movimientos en redes que plasman la observación de sus movimientos es literalmente ridículo. Y, evidentemente, fue consciente del seguimiento que se hacía de los movimientos del Ejército en Ceuta.

El informe de Gil Garre desvela otra peculiaridad previa a la invasión de Ceuta que también tuvo que ser detectada por la inteligencia española. "Durante marzo, mayo y comienzos de julio aparecen contenidos que describen: movimientos de unidades; patrullas; ejercicios militares; presencia de aeronaves; actividad naval; despliegues; vigilancia; refuerzos; actividad próxima a la frontera. Lo relevante no es la existencia aislada de estas publicaciones, sino el marco en que son presentadas". Y es que la mención es constante a términos como "Ceuta ocupada", "patrullas militares" o "movimientos militares".