Robles asciende a Balas a coronel de la Guardia Civil y lo mantiene en la UCO en comisión de servicios

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) ha publicado este viernes el ascenso a coronel de la Guardia Civil de Antonio Balas, el mando que ha puesto rostro a buena parte de las investigaciones que han acorralado judicialmente al Gobierno en los tribunales durante los últimos meses. Una promoción que aparece firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, con fecha del pasado martes 1 de septiembre.

Pese a que lo habitual cuando un mando del Instituto Armado asciende es que cambie de destino, pues no suele coincidir con la existencia de vacantes en la unidad donde prestaba servicio, en esta ocasión se le permite permanecer en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en comisión de servicios hasta que acaben las "causas que lo motivan", que en este caso es que pueda seguir dirigiendo las investigaciones judiciales abiertas que estaba liderando.

El propio Antonio Balas había solicitado permanecer temporalmente en la unidad para continuar las investigaciones que tenían en marcha con su equipo, pues no quería abandonarlos en un momento en el que la presión mediático y político sobre alguna de sus pesquisas por orden judicial están en su punto álgido.



Antonio Balas era un alto mando relativamente anónimo de la Guardia Civil hasta que el foco mediático se posó sobre él porque su equipo había sido designado para realizar las investigaciones judiciales relacionadas con las causas abiertas a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Esta circunstancia habría llevado a la denominada «cloaca del PSOE», supuestamente liderada por Leire Díez y Javier Pérez Dolset, a buscar información personal sobre él con el objetivo de desacreditarle tanto a él como a su unidad.

También ha sido fuertemente criticado por los sectores más próximos al Gobierno porque fue su unidad –de hecho, el propio Balas tuvo que testificar en el juicio– la que tuvo que investigar el posible delito de revelación de secretos por el que ha sido juzgado el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. Ellos atestiguaron que García Ortiz había eliminado tanto el contenido de su teléfono móvil como su cuenta personal en Gmail.