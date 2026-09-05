Argentina retira los míticos Super Étendard, su gran baza en las Malvinas, tras años en tierra sin poder volar

La Armada de Argentina ha oficializado eel retiro definitivo de sus cazabombarderos Dassault-Breguet Super Étendard y Super Étendard Modernisé (SEM). La histórica decisión ha sido anunciada por el comandante de la aviación naval, contraalmirante Román Enrique Olivero, en la Base Aeronaval Punta Indio. La medida se enmarca en el lanzamiento del Plan Dédalo, una profunda reestructuración estratégica de cinco años que busca optimizar los recursos materiales.

El sistema de armas alcanzó estatus legendario en la contienda de 1982 de las Malvinas contra el Reino Unido. Operando desde la base continental de Río Grande, los cazas argentinos utilizaron misiles antibuque AM39 Exocet para hundir al destructor HMS Sheffield y al buque mercante Atlantic Conveyor. Esas acciones demostraron la eficacia del binomio aire-superficie de la aviación naval e impactaron en la doctrina de la guerra naval a nivel global.

Pese a adquirir cinco unidades a la Marina Nacional francesa en 2014 (versión SEM) por 14 millones de euros para revitalizar la flota, los aviones jamás volvieron a volar operacionalmente. Las severas restricciones de exportación impuestas por Londres impidieron conseguir los componentes mecánicos indispensables para activar los asientos eyectables Martin-Baker Mk 6. Sin ese insumo básico de seguridad, los aviones quedaron completamente paralizados en sus hangares.

Frente al bloqueo británico, las autoridades militares intentaron certificar alternativas locales junto a la firma nacional MBA Argentina S.A. Sin embargo, las evaluaciones terrestres no alcanzaron las exigencias técnicas requeridas por la Dirección General de Aeronavigabilidad Militar Conjunta (DIGAMC). Asimismo, los fabricantes galos reconfirmaron la imposibilidad de reabrir líneas de producción discontinuadas para fabricar repuestos esenciales de estas aeronaves.

El Plan Dédalo contempla el cierre operativo y traslado de la histórica base de Punta Indio para concentrar los medios navales en la provincia de Buenos Aires. Como resultado de este giro doctrinario, la Armada renuncia formalmente a su capacidad de ataque naval embarcado reactivo y antibuque supersónico de ala fija. La fuerza volcará sus esfuerzos futuros hacia el patrullaje, control marítimo e inteligencia en la Zona Económica Exclusiva.

El esquema de modernización priorizará la incorporación paulatina de cuatro aeronaves Beechcraft B-360 para vigilancia costera y el completamiento de la flota de patrullaje P-3C Orion comprados a Noruega. Además, la fuerza sumará cuatro helicópteros Leonardo AW-109 y cuatro vehículos aéreos no tripulados Shield V-BAT para exploración embarcada. Se cierra así el capítulo militar más famoso de la aviación naval argentina en el Atlántico Sur.