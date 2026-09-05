Dos pilotos mueren tras estrellarse un avión de combate durante una exhibición aérea en Grecia

Un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica se ha estrellado este sábado por la tarde durante una exhibición aérea en la base de Tanagra, situada cerca de Atenas. El accidente se produjo ante los miles de espectadores que asistían a la Semana de la Aviación de Atenas, mientras el caza biplaza realizaba una maniobra de exhibición.

El avión acababa de despegar cuando perdió altura repentinamente y terminó estrellándose, según ha constatado un periodista de la televisión pública griega ERT presente en el lugar. Inmediatamente después del impacto se produjo una explosión y se originó un incendio.

Los dos pilotos que viajaban a bordo han fallecido ya que no les dio tiempo a activar el sistema de eyección automática antes del accidente. Por el momento, no se han comunicado oficialmente otras víctimas como consecuencia suceso. Las circunstancias exactas que provocaron que el avión perdiera altura todavía se desconocen y serán objeto de una investigación.

The moment of F-4 crash in Greece captured on video The fate of the crew is still unknown https://t.co/qpCHZlPr1d pic.twitter.com/YlTIxX4x5i — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 5, 2026

Testigos presenciales aseguran que el F-4 Phantom II impactó primero contra un poste del tendido eléctrico situado en una colina cercana y después contra un pino. Los restos del aparato quedaron esparcidos a lo largo de unos 500 metros.

Tras el siniestro, los servicios de emergencia se desplazaron inmediatamente hasta la base aérea de Tanagra. Un helicóptero de los bomberos también fue enviado a la zona para colaborar en las labores de extinción del incendio, según las imágenes difundidas por ERT.

Hellenic Air Force F-4E Phantom II crashes at Tanagra Air Base while performing a display at Athens Flying Week 2026. Emergency crews were immediately mobilised, with ambulances and fire service vehicles rushing towards the crash site. The condition of the aircraft's crew is… pic.twitter.com/b9im7w8sMA — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 5, 2026

La exhibición formaba parte de la Athens Flying Week, un evento aeronáutico que se celebra cada año y que había congregado a miles de personas para asistir a las demostraciones aéreas.

El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, ha cancelado el viaje que tenía previsto realizar a Tesalónica para asistir a una feria y se ha desplazado hasta la base aérea tras conocer el accidente. Asimismo, el presidente griego, Konstantinos Tasoulas, ha regresado a la capital desde Modona tras conocer el accidente.