El PP lleva a las Cortes el reciente refuerzo militar de Marruecos por su riesgo para España

La invasión de Ceuta del pasado 30 de julio tuvo lugar en plenas operaciones de Marruecos para controlar el Estrecho y cuando crecen los intereses expansionistas del país sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. De ahí que el PP pretenda dar la voz de alarma sobre la alianza militar que Rabat ha sellado con EEUU para aumentar los efectivos al norte del país e instalar una base militar en el Monte Gurugú.

El Grupo de Alicia García en el Senado ha registrado varias preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, para obtener respuesta por escrito, ante el riesgo que supone para la seguridad española que el país vecino se rearme precisamente ahora, en plena crisis de Ceuta. El senador José Antonio Monago advierte de que la nueva base está destinada a drones y misiles, junto con nuevos radares, sistemas antiaéreos y otros medios militares.

"Estas actuaciones se enmarcarían en la profundización de la cooperación defensiva entre Marruecos y Estados Unidos, cuyo acuerdo bilateral habría sido renovado hasta 2036 e incluiría el refuerzo de capacidades navales, aéreas, de inteligencia y vigilancia", recoge la iniciativa registrada.

Monago aprovecha para advertir de que "la evolución de estas capacidades en el entorno inmediato de Ceuta, Melilla y el Estrecho de Gibraltar plantea una cuestión de evidente interés para la seguridad nacional y para la posición estratégica de España". Entre ellas, la información de la que dispone el Ejecutivo sobre la "construcción y capacidades previstas de la nueva base militar marroquí".

El PP pregunta también "qué valoración hace el Gobierno de las consecuencias para la seguridad de Ceuta y Melilla y para la posición estratégica de España en el Estrecho de Gibraltar del reforzamiento de las capacidades militares de Marruecos con apoyo de Estados Unidos", dado que no ha habido un solo pronunciamiento al respecto.

El riesgo para Ceuta, Melilla o Canarias

El pasado mes de agosto, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, dijo en una entrevista en este periódico sobre esta cuestión que "siempre hay que estar atentos cuando hay movimientos militares en un país vecino. No es una buena noticia para España en general, y para Canarias en particular. España no debería vivir de espaldas a eso, y el Gobierno ha puesto poco interés en todo lo que va preparando Marruecos. Lo ha demostrado en Ceuta". El exministro de Defensa, Federico Trillo, avisó también en LD de que los planes de Marruecos alcanzan llegar a Andalucía.

Los movimientos militares del país vecino adquieren especial relevancia en plena crisis de Ceuta, y cuando se mantiene la amenaza de que pueda repetirse una invasión similar. De ahí la importancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez informe al respecto, especialmente cuando se ha volcado en elogiar la supuesta colaboración de Rabat con España. Unas palabras ligeramente matizadas por Sánchez el pasado jueves cuando abrió la puerta a que el país estuviera implicado en la avalancha.