Una investigación acusa a Rusia de crear un programa secreto junto a Irán para desarrollar misiles navales supersónicos

Rusia habría estado ayudando a Irán a desarrollar nuevos y modernos misiles supersónicos navales para recortar su histórico retraso en este tipo de capacidad militar. Lo habría hecho dentro de un proyecto secreto denominado C430L. Así lo asegura una investigación del diario británico Financial Times, que dice contar con documentación militar filtrada sobre esta compleja red de asistencia técnica prestada desde Moscú a Teherán.

El núcleo de esta colaboración se centra en el perfeccionamiento de los motores por estatorreactor o ramjet. Esta tecnología permite que los misiles vuelen a baja altitud y a varias veces la velocidad del sonido. Al combinar una trayectoria al ras del agua con una velocidad extrema, se reduce al mínimo el margen de reacción de las defensas antiaéreas embarcadas en los buques de guerra de los países occidentales.

Más allá de la entrega de componentes o planos, la alianza ha destacado por la transferencia directa de conocimiento especializado. De acuerdo con las revelaciones publicadas por Financial Times, experimentados ingenieros militares rusos viajaron directamente a Teherán para asesorar a los ingenieros locales sobre el terreno y corregir de forma directa las deficiencias detectadas durante los primeros ensayos operacionales del programa persa.

Los especialistas rusos evaluaron pormenorizadamente los parámetros de aerodinámica, balística y combustión de los prototipos iraníes. Un aspecto clave del asesoramiento fue diagnosticar por qué ciertos lanzamientos de prueba perdían por completo la transmisión de señales de telemetría a los pocos segundos de haber despegado, un fallo técnico crítico que impedía validar el comportamiento real del proyectil durante su trayectoria.

Para encubrir esta transferencia tecnológica, Moscú recurrió a la mediación de entidades estatales bajo su control directo. La asistencia se canalizó a través de la exportadora de armamento Rosoboronexport y la firma de cohetería NPO Mashinostroyenia, una compañía estratégica que acumula sanciones de los países occidentales desde dos mil catorce por su implicación en la industria militar de la Federación Rusa.

No obstante, el Kremlin estableció condiciones estrictas antes de autorizar un despliegue técnico de mayor calado en la capital iraní. Las autoridades rusas exigieron que los equipos persas corrigieran de forma previa los errores observados en sus bases de datos telemétricas, garantizando así que los especialistas enviados trabajasen sobre registros de vuelo precisos y plenamente verificables, según explica el diario británico.

Si los ensayos concluyen con éxito, la Armada iraní lograría una capacidad inédita para batir objetivos navales en movimiento en alta mar. Este salto cualitativo busca contrarrestar la hegemonía marítima de las potencias occidentales en la región, elevando notablemente la amenaza potencial sobre los grupos de combate de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos desplegados en Oriente Medio.