La Unión Europea reformula su plan para cerrar las brechas en las capacidades militares europeas

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha aparcado el grupo de alto nivel sobre defensa que había anunciado la semana pasada. La iniciativa pretendía reunir a dirigentes políticos y militares para encontrar soluciones rápidas a las carencias de las fuerzas europeas. La decisión llega después de que varios Estados miembros considerasen que este no era el camino adecuado para abordar el problema.

El portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand, ha confirmado este lunes que Kallas ha decidido no seguir adelante con el proyecto en los términos inicialmente planteados. Tras consultar con los ministros de los Veintisiete, la responsable de la diplomacia comunitaria está buscando ahora "nuevas vías" para abordar las carencias militares europeas. Bruselas no ha identificado a los países que se opusieron ni ha detallado públicamente sus argumentos.

El revés no afecta, al menos formalmente, al diagnóstico de fondo. "Europa necesita avanzar más rápido en materia de defensa", ha recalcado Wigand. Kallas había planteado el grupo como un mecanismo para salir de los cauces habituales y obtener propuestas prácticas sobre cómo cubrir cuanto antes las capacidades que faltan. La intención era centrarse menos en identificar las brechas y más en encontrar soluciones rápidas para cerrarlas.

La propuesta había sido anunciada el pasado martes tras la reunión informal de ministros de Defensa celebrada en Irlanda. Kallas quería reunir a altos responsables políticos y militares de varios países de la UE, junto a representantes del Reino Unido y Ucrania. El papel de Kiev debía ser especialmente relevante por la experiencia acumulada durante la guerra contra Rusia. Las conclusiones se habrían trasladado también a la OTAN.

Kallas defendió entonces que Europa está gastando más en defensa, pero que aumentar el presupuesto no garantiza por sí mismo disponer a tiempo de las capacidades necesarias. El objetivo era buscar fórmulas para acelerar la producción y adquisición de armamento, además de estudiar propuestas procedentes del sector privado. La iniciativa pretendía ofrecer recomendaciones no vinculantes y complementar los mecanismos comunitarios existentes, no sustituir las decisiones de los Estados.

El problema de fondo permanece: los países europeos acordaron cubrir nueve grandes brechas de defensa antes de 2030, entre ellas las relacionadas con defensa aérea, munición y movilidad militar. Sin embargo, los proyectos conjuntos requieren años para materializarse. Kallas pretendía precisamente buscar soluciones para el corto plazo. La cancelación evidencia además las diferencias entre las capitales sobre cómo coordinar el rearme europeo y qué instituciones deben asumir el liderazgo.