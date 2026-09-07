Serbia despide en un entierro masivo al comandante Ratko Mladic, condenado por el genocidio de Srebrenica en 1995

Miles de personas despidieron este lunes en Belgrado al antiguo comandante del Ejército serbobosnio Ratko Mladic, fallecido a los 84 años mientras cumplía cadena perpetua en La Haya. El funeral se celebró con honores militares y congregó a destacados dirigentes serbios y representantes de la Republika Srpska, convirtiéndose en una nueva muestra de la profunda división existente sobre su figura en los Balcanes.

El féretro de Mladic fue trasladado hasta la iglesia de San Lucas, donde el patriarca serbio Porfirije ofició la ceremonia religiosa antes del entierro en el cementerio de Topcider, junto a su hija Ana. Soldados del Ejército serbio formaron la guardia de honor mientras numerosos asistentes aclamaban al general y algunos portaban fotografías suyas y banderas de Serbia. También acudieron ministros del Gobierno y dirigentes de la Republika Srpska.

#BREAKING The funeral of Ratko Mladic, former commander of the Army of the Republic of Srpska, is underway in Belgrade. Video: RTRShttps://t.co/4gMhXxl8iq pic.twitter.com/dzuI9fQD9W — The National Independent (@NationalIndNews) September 7, 2026

Mladic fue condenado en 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones de las leyes de la guerra. La sentencia le responsabilizó, entre otros hechos, de su papel en la masacre de Srebrenica de julio de 1995, cuando las fuerzas serbobosnias asesinaron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios tras conquistar el enclave protegido por Naciones Unidas.

El antiguo general también fue condenado por su responsabilidad en el asedio de Sarajevo, que se prolongó durante 43 meses y dejó alrededor de 10.000 muertos. Sin embargo, Mladic continúa siendo considerado un héroe por numerosos nacionalistas serbios y por sectores de la población de Serbia y de la Republika Srpska. La celebración de su funeral ha provocado indignación entre las víctimas y ha reabierto las heridas de las guerras yugoslavas.

La ceremonia ha generado además una fuerte reacción internacional. La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, canceló una visita prevista a Serbia después de denunciar la glorificación de Mladic. Bosnia y Herzegovina también anunció el repliegue de parte de su personal diplomático de Belgrado. La Unión Europea ha advertido de que la glorificación de criminales de guerra, el negacionismo del genocidio y el revisionismo contradicen los valores europeos.