Suecia compra lanzacohetes Himars a EEUU por 729 millones de dólares para reforzar su artillería de largo alcance

Suecia ha dado luz verde a la adquisición del sistema de lanzacohetes Himars, fabricado por la estadounidense Lockheed Martin, en una operación valorada en unos 7.000 millones de coronas suecas, equivalentes a 729 millones de dólares. El acuerdo contempla alrededor de diez sistemas y una cantidad importante de munición. Las primeras entregas están previstas para 2027, según ha anunciado este lunes el ministro de Defensa, Pål Jonson.

La decisión fue comunicada por Jonson durante una rueda de prensa en Estocolmo, según ha informado Reuters. El paquete incluye los lanzadores Himars y munición, mientras que los proyectiles serán fabricados en Suecia por Saab en colaboración con Lockheed Martin. La operación supone un importante refuerzo de la capacidad sueca para ejecutar fuegos de precisión a larga distancia y eleva la apuesta militar de Estocolmo tras su entrada en la OTAN.

El Gobierno sueco ha autorizado a la Administración de Material de Defensa, FMV, a formalizar la adquisición para las Fuerzas Armadas. La decisión permitirá incorporar una capacidad de artillería de cohetes que Suecia no había mantenido en su configuración militar moderna. Frente al obús autopropulsado Archer, ya empleado por el Ejército sueco, el Himars ofrece un alcance considerablemente mayor, dependiendo de la munición utilizada y de la configuración.

La compra se enmarca en la aceleración del rearme sueco y en el refuerzo de las capacidades militares del flanco norte de la OTAN. Washington ya había autorizado en marzo una posible venta de sistemas de lanzamiento y equipos asociados a Suecia. Aquella autorización estadounidense no equivalía a una compra definitiva: la decisión anunciada ahora corresponde a Estocolmo y concreta el programa mediante la adquisición aprobada por su Gobierno.

El acuerdo incorpora además una dimensión industrial y de cooperación nórdica. Saab producirá en Suecia parte de la munición junto a Lockheed Martin, reduciendo la dependencia de suministros externos para mantener operativa la nueva capacidad. Estocolmo también está profundizando su cooperación militar con Finlandia para formar personal y desarrollar conocimientos sobre artillería de cohetes. Las entregas comenzarán en 2027, mientras Suecia continúa ampliando sus capacidades defensivas dentro de la Alianza Atlántica.