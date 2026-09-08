El Gobierno desclasifica los informes del CNI y del CIFAS de este verano sobre la invasión de Ceuta

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) relacionada con la entrada masiva de extranjeros en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La decisión supone el paso previo necesario para que el Gobierno pueda hacer públicos los documentos que hasta ahora permanecían bajo clasificación oficial.

La medida llega cinco días después de que Pedro Sánchez anunciara en el Congreso que el Ejecutivo publicaría un dossier con todos los informes disponibles sobre la crisis. El presidente explicó que había ordenado recopilar la documentación de los servicios de información y ponerla a disposición de los medios y de la ciudadanía. Para poder incorporar los documentos clasificados del CNI y del CIFAS, era necesario proceder previamente a su desclasificación.

El objetivo declarado por el Gobierno es que la opinión pública pueda comprobar qué información manejaron las autoridades antes del asalto masivo y determinar si existieron avisos que permitieran anticipar lo ocurrido. Sánchez sostiene que los informes revisados hasta ahora contenían avisos rutinarios y que ninguno anticipó la escala de la entrada. El dossier permitirá contrastar esa versión con la documentación disponible sobre los días previos a la crisis.