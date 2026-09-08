Felipe VI analiza en Zarzuela la situación de Ceuta con Margarita Robles y la cúpula militar

Felipe VI mantuvo el lunes un encuentro de trabajo de máxima relevancia con la cúpula del Ministerio de Defensa para analizar de primera mano la situación estratégica y de seguridad en Ceuta. A la reunión, celebrada en las dependencias de palacio, asistieron la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, y el comandante general de la plaza, Luis Fernández Herrero.

Según ha detallado este martes la Casa del Rey a través de su perfil oficial en la red social X, el monarca quiso conocer con exactitud el estado de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en la zona. Esta cumbre militar se produce en un contexto de especial sensibilidad tras los graves episodios vividos en la frontera los pasados 30 y 31 de julio, que tensionaron enormemente el territorio y obligaron a extremar la vigilancia nacional.

En aquellas fechas, el jefe del Estado no dudó en expresar su profunda preocupación e indignación por los acontecimientos que alteraron el orden tanto en Ceuta como en Melilla. Frente a este desafío, el Rey reclamó la adopción de todas las medidas necesarias para transmitir un mensaje claro y determinante a la población local, garantizando el respaldo inquebrantable y el cariño del resto de la nación. "La Corona y todos, con nuestra ciudad", subrayó recientemente con motivo de la festividad autonómica ceutí.

La agenda conjunta del monarca y Margarita Robles refleja la estrecha coordinación institucional en materia de Defensa. Ambos coincidieron el pasado viernes en Toledo, donde visitaron en el Museo del Ejército una exposición sobre la decisiva contribución de España en el nacimiento de los Estados Unidos. Asimismo, Zarzuela confirmó que volverán a encontrarse este mismo viernes en la base naval de Rota, en Cádiz, para presidir el acto conmemorativo de los atentados terroristas del 11-S, en homenaje a las víctimas y como muestra del compromiso de España con sus aliados occidentales frente al terrorismo internacional.

Este encuentro preparatorio tiene lugar mientras el Gobierno y la Corona ultiman los detalles de la que será una histórica visita institucional. Pedro Sánchez avanzó a finales de agosto en la cadena SER que Felipe VI viajará a Ceuta "cuando se den las condiciones para ello" y afirmó de forma categórica que existen "argumentos y razones más que de sobra para que el Rey visite Ceuta".

Sin embargo, para justificar la urgencia y oportunidad del desplazamiento del monarca, el jefe del Ejecutivo incurrió en un notable error cronológico al asegurar e insistir en varias ocasiones que el jefe del Estado "lleva reinando más de 20 años". Un cálculo erróneo con el que el presidente le atribuyó al Rey casi una década más en el trono de las que le corresponden, dado que Felipe VI fue proclamado jefe del Estado el 19 de junio de 2014.