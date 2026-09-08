La Armada incorpora un nuevo sistema antimisil para proteger sus buques frente a drones, aviones y misiles

La Armada española dará un paso adelante en la protección de sus buques frente a misiles y amenazas aéreas. Ha firmado un acuerdo marco con MBDA para la compra de tres sistemas Simbad RC, una capacidad de defensa de punto basada en el misil Mistral que actualmente no está disponible en la flota. Los equipos serán integrados en unidades navales que ya se encuentran en servicio.

El acuerdo permitirá incorporar una nueva capa de autodefensa para reforzar la protección de los buques frente a amenazas aéreas y antimisil. El Simbad RC está concebido para actuar como sistema primario de defensa de un navío o como complemento de sus sistemas principales, aumentando las posibilidades de respuesta ante objetivos que puedan comprometer su seguridad durante las operaciones navales y los despliegues de la Armada.

El sistema de MBDA emplea el misil Mistral y está diseñado para enfrentarse a distintos tipos de objetivos aéreos. Entre ellos figuran misiles antibuque, incluidos los que vuelan a muy baja cota sobre la superficie del mar, además de aviones y drones. La compañía destaca que puede ser manejado por un único operador, lo que simplifica su empleo y permite mantener una capacidad operativa permanente.

Una de sus principales características es la sencillez de manejo, ya que puede ser controlado por un único operador. MBDA asegura además que proporciona capacidad operativa las 24 horas del díay en todo tipo de condiciones meteorológicas. Para la Armada, la incorporación de estos sistemas supone disponer de una respuesta adicional frente a amenazas aéreas que puedan poner en riesgo la seguridad de sus unidades durante sus operaciones y despliegues.

La incorporación de estos equipos forma parte del plan del Ministerio de Defensa y la Armada para reforzar las capacidades de autodefensa de la flota. Para el consorcio europeo MBDA –participado por Airbus, BAE Systems y Leonardo, este contrato supone además un hito en su relación con España. Se trata del primer acuerdo directo firmado por la compañía directamente con la Armada.