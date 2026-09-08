La OTAN cifra en 700 las alertas aéreas por Rusia en dos años: crece la presión sobre los cielos aliados

La OTAN controla el espacio aéreo de sus países miembros. La cobertura es especialmente intensa en Europa, donde todo se monitoriza a través de los denominados Centros de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOCTJ). Allí, durante 24 horas al día, los 365 días del año, se controla que todo aparato que surque los cielos aliados esté perfectamente identificado y se conozca de antemano tanto su punto de salida como su punto de destino.

Cuando en esos radares aparece una traza de radar sin identificar, la OTAN lanza una alerta aérea a la base más próxima a la zona por la que se acerca el objeto amenazante o no identificado. Desde allí, un par de cazas en servicio de alerta permanente alzan en vuelo en menos de 15 minutos desde que suenan las sirenas de aviso. Son los llamas alpha scramble, para que los cazas aliados identifiquen en poco tiempo la posible amenaza y reciban instrucciones de cómo deben proceder.

El mayor dolor de cabeza para la Alianza Atlántica en este sentido proviene de Rusia. Los aviones y drones rusos obligan con frecuencia a activar estos servicios de reacción rápida, especialmente en el flanco oriental. El almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, ha puesto ahora cifra en las últimas horas a esta presión: alrededor de 700 despegues de emergencia en los últimos dos años para responder a incursiones rusas.

La cifra equivale a casi una intervención diaria y muestra la carga que soportan las fuerzas de Policía Aérea aliadas. Cavo Dragone ofreció el dato en la base naval de Taranto, en Italia, al advertir de que las amenazas contra la Alianza son reales y numerosas. El dato incluye las ocasiones en las que cazas aliados han sido lanzados para interceptar aeronaves rusas o aparatos considerados potencialmente peligrosos.

Esto no significa que Rusia haya violado 700 veces el espacio aéreo de la OTAN. Se trata de activaciones de cazas para responder a aeronaves rusas o a aparatos que podían representar una amenaza al aproximarse al espacio aliado, es decir, que algunos de ellos no han llegado a entrar en el espacio aéreo de los países aliados, pero sí han pasado muy cerca. Otros sí han violado directamente el espacio aéreo aliado.

España participa de forma frecuente en las rotaciones de Policía Aérea de la OTAN. Sus cazas han intervenido en la vigilancia del Báltico y también en las misiones reforzadas desplegadas en Rumanía y Bulgaria. Actualmente, el Ejército del Aire y el Espacio mantiene desplegado en Rumanía el destacamento Paznic, integrado por cazas F-18M y un A400M, que han concluido su primer mes en la zona con un dron ruso derribado y 15 salidas alpha scramble.