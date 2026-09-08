Un patrullero de la Armada controla el paso de un convoy ruso por el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán

La actividad de las embarcaciones rusas en aguas de responsabilidad española sigue su ritmo habitual. Especialmente en áreas clave como el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, que son zonas de paso obligatorias en el trasiego constante de barcos rusos militares y civiles que conectan las dos salidas al mar que Rusia tiene en Europa: el mar Báltico y el mar Negro como puerta de entrada al Mediterráneo.

En este escenario, el patrullero P22 Tagomago ha monitorizado en las últimas horas el tránsito por el estrecho y el mar de Alborán de un buque de desembarco anfibio de la Flota del Báltico de la Marina rusa. El navío navegaba escoltando a dos mercantes rusos, en una misión desarrollada por la Armada dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que se mantienen de forma permanente.

El Tagomago zarpó de su base en el puerto de Málaga para realizar labores de vigilancia marítima en espacios considerados de interés nacional. Su cometido encaja con la actividad ordinaria de las Fuerzas Armadas en unas aguas especialmente sensibles por el intenso tráfico mercante y militar. El seguimiento permitió mantener bajo observación el desplazamiento del grupo ruso mientras atravesaba estas rutas marítimas de importancia estratégica.

El patrullero pertenece a la clase Anaga y fue el segundo de los diez buques construidos durante la década de los ochenta. Actualmente es una de las ocho unidades dependientes del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz. Diseñado para misiones de seguridad marítima, protección y control de espacios de soberanía e interés nacional, cuenta con una dotación de 28 hombres y mujeres.

La operación se integra en la estructura permanente de vigilancia dirigida por el Mando Operativo Marítimo (MOM), subordinado al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y con sede en Cartagena. El organismo, bajo el mando del vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, planifica, conduce y sigue estas operaciones. Los buques actúan bajo control operativo del Mando de Operaciones (MPOS), junto con los demás Mandos Permanentes de las FAS.

Las OPVD buscan detectar anticipadamente amenazas, proteger los espacios marítimos y facilitar una respuesta inmediata y viable junto a otras instituciones del Estado. La Armada mantiene unidades desplegadas las 24 horas del día durante todo el año para vigilar aguas, costas y vías de comunicación marítima.