Bruselas retira el veto y permitirá a Ucrania usar su préstamo para comprar material de baterías Patriot fuera de la UE

La Unión Europea ha acordado este martes levantar la cláusula de preferencia europea asociada al préstamo de 90.000 millones de euros concedido a Kiev. Esta decisión tiene como objetivo principal permitir que Ucrania pueda adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa antiaérea Patriot a terceros países, garantizando así un suministro rápido y eficaz en pleno conflicto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido la encargada de anunciar esta trascendental medida a través de sus redes sociales. En un mensaje emitido de forma conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la dirigente ha querido subrayar la sintonía entre ambas organizaciones. "Junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebro el acuerdo alcanzado por los Estados miembro sobre la excepción para que Ucrania pueda adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa aérea Patriot", ha indicado Von der Leyen.

Este importante acuerdo ha sido adoptado por el Ejecutivo tras someterlo a consulta con un grupo de expertos en la materia. Dicho panel ha estado integrado por representantes de los Estados miembro, el propio Ejecutivo comunitario, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Agenda Europea de Defensa, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso.

Para la presidenta comunitaria, el próximo desembolso de 3.200 millones de euros de este macrorréstamo será fundamental. Según ha explicado, la inyección económica "permitirá a Ucrania proteger mejor su espacio aéreo frente a los ataques indiscriminados de Rusia", un aspecto vital que se verá directamente beneficiado por el levantamiento de esta cláusula de exclusividad.

Von der Leyen ha querido recordar el esfuerzo financiero que se está llevando a cabo desde Bruselas para sostener el esfuerzo bélico ucraniano. "Esto se suma a los 8.400 millones de euros ya desembolsados en el marco del préstamo de apoyo a Ucrania, incluidos fondos para defensa aérea. Seguiremos trabajando codo con codo para apoyar a Ucrania y reforzar la postura de defensa de Europa", ha añadido la líder del Ejecutivo comunitario.

Por su parte, Rutte ha puesto en valor el compromiso inquebrantable de la Alianza Atlántica con el país invadido. El líder aliado ha destacado que durante el último año se han asignado ingentes cantidades de recursos a esta causa. En concreto, se han destinado "más de 10.000 millones de dólares a la iniciativa listado de Requisitos Prioritarios de Ucrania, así como a las ventas militares extranjeras de Estados Unidos para Kiev", ha detallado el dirigente neerlandés.

En esta misma línea de cooperación transatlántica, el jefe de la OTAN ha destacado que ambas instituciones mantendrán su colaboración estrecha. "La OTAN y la UE seguirán trabajando de la mano para apoyar a Ucrania. Es otro ejemplo más de que Europa está dando un paso al frente", ha subrayado Rutte en su intervención.

El diseño original del préstamo europeo de 90.000 millones de euros establecía unas reglas muy estrictas de contratación pública. Estaba condicionado a que los productos de defensa que necesitase el régimen de Kiev solo podían adquirirse a empresas de la Unión Europea, de la propia Ucrania o de los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

Sin embargo, los textos legales ya contemplaban ciertas flexibilidades en caso de extrema necesidad operativa. En concreto, preveían la aplicación de excepciones específicas para aquellas situaciones en las que se requiera "la entrega urgente de un producto de defensa que no estuviera disponible" dentro de las fronteras europeas.

A efectos prácticos, la nueva directriz establece que el Gobierno ucraniano puede solicitar formalmente a Bruselas la compra de armamento a terceros países. Para que esta petición prospere, Kiev debe justificar debidamente que se trata de una urgencia imperiosa y demostrar que no existe un equivalente a ese material militar en la industria de defensa europea, o bien que los fabricantes continentales no pueden suministrarlo a la escala o dentro del plazo requeridos por las circunstancias bélicas.

Una vez recibida la petición, los mecanismos comunitarios se pondrán en marcha para validar la solicitud. La Comisión Europea tendrá la responsabilidad de verificar, junto con un grupo de expertos designados a tal efecto, que efectivamente no existen otras alternativas viables en el mercado europeo antes de aprobar la excepción final mediante un acto de ejecución vinculante.