Duro golpe de Irán a Estados Unidos: captura casi intacto un dron submarino autónomo Dive-LD

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asestado un severo revés operativo a la Marina de Estados Unidos tras capturar prácticamente intacto un vehículo submarino no tripulado (UUV, por sus siglas en inglés) de última generación. La operación tuvo lugar durante un despliegue nocturno en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz, según ha confirmado la televisión estatal iraní mediante la difusión de imágenes y vídeos del sofisticado buque robótico siendo izado.
Según ha revelado el medio especializado estadounidense The War Zone (TWZ), el dron interceptado es un modelo Dive-LD desarrollado por la firma Anduril. Esta plataforma submarina de cinco metros y medio de longitud y tres toneladas de peso cuenta con una estructura fabricada mediante impresión tridimensional y está capacitada para operar de forma totalmente autónoma a profundidades de hasta seis mil metros durante unos diez días consecutivos.
Iran has released the first footage showing the captured U.S. Navy Dive-LD autonomous underwater vehicle (AUV). https://t.co/sCdTnovE97 pic.twitter.com/9GlFaJhbec
— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 8, 2026
Mientras Teherán ha calificado el hecho como un éxito de inteligencia, fuentes oficiales estadounidenses declararon a TWZ que la nave sufrió un fallo técnico previo. Aunque el Pentágono asegura que el prototipo carecía de sensores clasificados, el fabricante recordó que se trata de un sistema diseñado para arriesgarse en zonas hostiles, tras haber completado miles de horas de misión rastreando minas y trazando rutas seguras para la navegación comercial.
A pesar de los intentos de Washington por restar importancia estratégica al incidente, la pérdida de esta nave representa un serio contratiempo táctico para las fuerzas navales norteamericanas. El dispositivo capturado desempeñaba labores cruciales de cartografía del lecho marino en el Golfo Pérsico, facilitando el paso de buques de guerra e identificando artefactos explosivos colocados por las fuerzas iraníes en este punto clave para el comercio global.
La incautación supone una notable victoria propagandística para el régimen iraní, que ya ha anunciado su intención de someter la plataforma a un minucioso proceso de ingeniería inversa. Los técnicos iraníes podrán acceder ahora a los sistemas de navegación, software autónomo y diseño estructural del dron, con lo que podrán realizar sus propias réplicas, además de compartir potencialmente este conocimiento técnico con potencias aliadas como China o Rusia.