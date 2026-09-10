La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves el trabajo realizado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante los días previos al asalto al perímetro fronterizo de Ceuta durante este verano. Un trabajo que se ha sido cuestionado después de que Moncloa filtrase un supuesto mea culpa del servicio de inteligencia para contrarrestar la polvareda levantada porque la desclasificación de documentos demostraba que el CNI había avisado.

"Creo que todos han cumplido con su obligación. Cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Que luego los resultados sean unos u otros, cada uno valorará. Lo que pasó el 30 de julio, por su magnitud, no tiene muchos precedentes a nivel, no solamente de España, sino también de Europa", ha dicho la ministra al ser preguntada directamente sobre si el CNI hizo bien o no su trabajo ante el asalto masivo a la ciudad autónoma.

Pese a esto, ha reconocido que tal vez hay protocolos o formas de trasladar el trabajo que se pueden mejorar para que en próximas ocasiones todo funcione mejor. "Hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y mire, a mí hay algo que me gusta mucho siempre de las Fuerzas Armadas y es el de las lecciones aprendidas, que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda", ha dicho Robles.

"En la vida hay que mejorar todo. Yo cada día me propongo mejorar lo que hacemos. Este acto de hoy precisamente es cómo mejoramos un acuartelamiento del Ejército de Tierra. No habría nada más terrible que un país que se conformara con lo que tiene y no quisiera mejorar", ha proseguido la ministra de Defensa.

Por último, la ministra ha abogado por centrar todos los esfuerzos en tratar que Ceuta vuelva a la normalidad. "Tenemos que estar todos unidos con un objetivo: Ceuta. Debemos estar con la gente e intentar devolver la normalidad lo antes posible. Esta es la única prioridad que debe mover al Gobierno", ha añadido.

Las palabras de la ministra han tenido lugar durante una visita al futuro acuartelamiento de Monte la Reina, en Toro (Zamora), donde el Ejército de Tierra está concluyendo la remodelación de unas instalaciones que llevaban varias décadas abandonadas y donde se van a desplegar regimientos de ingenieros y de artillería de campaña del Ejército de Tierra.