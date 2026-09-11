Bruselas permite a Ucrania el uso de 6.100 millones europeos para comprar drones locales y misiles Patriot de EEUU

La Comisión Europea ha dado luz verde a una serie de excepciones para que el Gobierno de Ucrania pueda destinar parte del pago de 6.100 millones de euros, aprobado este verano con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones, a la compra de armamento específico. En concreto, esta medida permitirá a Ucrania adquirir drones y componentes ucranianos, así como material militar de fabricación estadounidense, incluyendo los avanzados misiles PAC-3 diseñados para los sistemas de defensa aérea Patriot.

El Ejecutivo comunitario ha estipulado cinco excepciones a las normativas habituales que rigen el uso de los fondos comunitarios. Tres de ellas están diseñadas para financiar vehículos no tripulados y piezas fabricadas en territorio ucraniano que superan los umbrales de costes inicialmente establecidos. Las otras dos exenciones facilitarán la compra de equipamiento producido en Estados Unidos, superando así los obstáculos burocráticos para hacerse con los citados interceptores PAC-3 para los sistemas Patriot.

Esta autorización se produce escasos días después de que los Veintisiete acordaran levantar la cláusula de preferencia europea que condicionaba el préstamo de 90.000 millones de euros concedido a Kiev. Dicha restricción impedía la adquisición de productos esenciales de defensa a terceros países, algo que en el contexto bélico actual resultaba contraproducente para las necesidades urgentes del país agredido por Rusia.

"Este es, de nuevo, un paso adelante realmente importante", ha destacado el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. En unas recientes declaraciones a la prensa desde Bruselas, el representante comunitario subrayó que esta decisión histórica permite "oficialmente" a las Fuerzas Armadas ucranianas financiar los misiles PAC-3 con cargo a los fondos del Viejo Continente, fruto del intenso trabajo diplomático llevado a cabo en las últimas semanas.

Kubilius ha defendido con firmeza que este tipo de exenciones responden a la urgencia imperiosa de acelerar el suministro de material bélico para hacer frente a la ofensiva de Vladímir Putin. Según el comisario, la ventaja táctica y operativa sobre el terreno depende de que se logre disponer rápidamente de productos críticos "en las cantidades necesarias y en plazos muy breves", evitando que la burocracia ralentice el esfuerzo de guerra.

De este modo se concreta el destino de la partida de 6.100 millones de euros que Bruselas validó el pasado mes de agosto para reforzar las capacidades militares frente a la invasión. Este montante forma parte integral del préstamo de 90.000 millones de euros concebido para los ejercicios 2026 y 2027. Además, se ha confirmado que ya se ha fijado el destino de los 28.300 millones asignados para este año en curso, garantizando así la fluidez en la financiación de la defensa ucraniana.

En paralelo, la Unión Europea ha impulsado un acuerdo calificado de histórico: la puesta en marcha de la Alianza de Drones entre el bloque comunitario y Ucrania. Esta iniciativa industrial, que celebró su primera reunión con la participación de nueve empresas europeas y nueve ucranianas, busca integrar el conocimiento adquirido en el campo de batalla por la industria local. El objetivo es reducir la brecha de capacidad industrial respecto a Moscú, que actualmente puede fabricar hasta diez millones de aparatos no tripulados anuales frente al millón y medio que produce Europa.