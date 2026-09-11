Grupo Oesía se suma a la carrera cuántica europea con tecnología para proteger comunicaciones desde el espacio

Grupo Oesía se mete de lleno en la carrera europea por las comunicaciones cuánticas seguras. La compañía española desarrollará la fuente de fotones y la electrónica del generador cuántico de números aleatorios del proyecto QKD-GEO, una iniciativa liderada por Thales Alenia Space en España que pretende sentar las bases del primer sistema europeo de distribución cuántica de claves desde una órbita geoestacionaria y reforzar la autonomía tecnológica.

El proyecto busca blindar las comunicaciones frente a una amenaza que todavía está en desarrollo: la capacidad futura de los ordenadores cuánticos para comprometer determinados sistemas de cifrado actuales. QKD-GEO contempla una carga útil instalada en un satélite geoestacionario y una infraestructura terrestre asociada. La iniciativa está financiada con fondos europeos del PERTE Aeroespacial y su contratación corre a cargo del CDTI en España y Europa.

La aportación de Oesía se concentra en dos piezas críticas. La primera es la fuente de fotones, encargada de generar los estados ópticos que codifican la información cuántica utilizada para transmitir la clave. La segunda corresponde a la electrónica de control y procesado necesaria para operar en el entorno espacial el generador cuántico de números aleatorios, conocido por sus siglas QRNG. Ambos desarrollos deben superar las exigencias del espacio.

El anuncio llega después de un hito técnico ya completado. El pasado 30 de junio, Grupo Oesía entregó a Thales Alenia Space los modelos de ingeniería avanzados de ambos desarrollos, destinados a integrarse con el resto de la carga útil de QKD-GEO. La compañía sitúa esta participación dentro de su apuesta por la fotónica y las tecnologías cuánticas como capacidades propias para defensa, seguridad y espacio.

QKD-GEO forma parte de la estrategia europea para reducir dependencias tecnológicas en un ámbito considerado cada vez más sensible. La distribución cuántica de claves permite establecer claves criptográficas mediante propiedades de la física cuántica y detectar determinadas interferencias durante su transmisión. El proyecto, impulsado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, pretende reforzar las capacidades nacionales y europeas en comunicaciones seguras, un campo estratégico.