La industria española de defensa busca impulso internacional en la feria de armamento de Polonia

La industria española de defensa ha dado un paso estratégico para reforzar su presencia en el mercado internacional con su participación en la 34ª edición de la Exposición Internacional de la Industria de Defensa de Polonia (MSPO). Este evento es una de las principales ferias del sector en el continente y constituye el mayor punto de encuentro en Europa Central y del Este.

La delegación ha estado bajo la organización y coordinación de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), contando además con la colaboración del Ministerio de Defensa y el respaldo del ICEX.

El Pabellón de España ha albergado a trece destacadas firmas que representan las avanzadas capacidades tecnológicas de la nación. En concreto, han acudido a la cita empresas punteras del sector como Arquimea, Axter, Escribano EM&E, Epicom, Hisdesat, Instalaza, Iraundi, Jomipsa, Novaindef, Piedrafita, SOC-E, UAV Navigation-Grupo Oesía e Indra. Toda esta muestra concentra una amplia gama de soluciones y la atractiva oferta de la industria nacional, preparada para competir al más alto nivel.

Desde Tedae han destacado a través de un comunicado que la presencia en la feria MSPO evidencia la capacidad del tejido empresarial patrio para brindar "soluciones tecnológicamente avanzadas, competitivas y fiables". Asimismo, la asociación subraya que esta asistencia consolida la firme vocación internacional del sector y su disposición a fraguar nuevas alianzas u oportunidades de cooperación tanto con la industria como con las instituciones polacas.

Como evento destacado dentro de la exposición, se ha celebrado el denominado Día de España. Este encuentro ha logrado reunir a representantes institucionales, miembros de las Fuerzas Armadas y líderes empresariales, erigiéndose en un foro inmejorable para fortalecer las relaciones bilaterales. La jornada contó con la asistencia de la embajadora de España en Polonia, Victoria Ortega; el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, el teniente general Miguel Ivorra, y la directora de Operaciones de Tedae, Clara Tébar.