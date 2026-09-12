Reino Unido enviará cazas Eurofighter más modernos a Malvinas y no veta el despliegue de cazas F35-B en las islas

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha confirmado su plan de sustitución operacional de aviones de combate en la base de Monte Agradable (Islas Malvinas) para continuar y reforzar su capacidad defensiva en el Atlántico Sur. En la actualidad tiene allí desplegados varios cazas Eurofighter Typhoon de la variante o tranche 1, la primera en salir de fábrica, y quiere que sean sustituidos por otros mejor dotados tecnológicamente.

La decisión tomada va a ser sustituir los cuatro cazas desplegados actualmente por otros cazas Eurofighter Typhoon, pero esta vez de la variante o tranche 2, que tienen una arquitectura interior menos cerrada y permiten ser modernizados con muchísimas más facilidad. La medida ha sido oficializada en una respuesta parlamentaria al diputado conservador Ben Obese-Jecty, según ha informado UK Defence Journal.

El relevo operativo de los aviones de combate se realizará entre noviembre y diciembre del año 2027 y tendrá lugar durante una rotación rutinaria de aeronaves para evitar vacíos defensivos en la base de Monte Agradable. Tras retornar a la isla de Gran Bretaña, las cuatro aeronaves de tranche 1 causarán baja definitiva del registro militar y serán destinadas a su proceso final de desmantelamiento.

Aunque el número total de unidades estacionadas no experimentará variaciones respecto al esquema tradicional de cuatro aviones, el envío de los Tranche 2 supone un importante salto cualitativo. Estas aeronaves de segunda generación cuentan con una arquitectura informática más avanzada que permite integrar sensores, sistemas de combate y armamento de última tecnología que no resultaban compatibles con las limitaciones técnicas de la tranche 1.

De forma paralela, en estas respuestas parlamentarias, las autoridades británicas han rehusado descartar el despliegue eventual de cazas de quinta generación F-35B Lightning II en Malvinas. Esta variante dotada de capacidades de despegue corto y aterrizaje vertical permite operaciones tanto desde pistas cortas como desde los portaaviones de la clase Queen Elizabeth. Dicha alternativa permanece sobre la mesa militar en caso de que ocurra un incremento de tensiones.

La incorporación temporal o rotativa de los cazas F-35B añadiría tecnología furtiva y funciones de fusión de datos a la infraestructura defensiva desplegada por el Reino Unido. Esta posibilidad reforzaría el paraguas de protección aérea que actualmente mantiene la escuadrilla 1435 Flight.