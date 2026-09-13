Ucrania perdió 1.200 millones solo en 2024 debido al fraude, el despilfarro y la mala gestión en las compras militares

Ucrania perdió alrededor de 1.200 millones de dólares durante 2024 como consecuencia del fraude, el despilfarro y la mala gestión en sus adquisiciones militares, según varias auditorías confidenciales del Gobierno de Kiev a las que ha tenido acceso The New York Times. Los documentos, elaborados por la Oficina Estatal de Auditoría y por la unidad de auditoría interna del Ministerio de Defensa, revelan fallos sistemáticos en el proceso de contratación.

El análisis muestra que siete de los diez mayores contratistas militares ucranianos recibieron nuevos encargos pese a afrontar investigaciones penales, incumplimientos de contratos anteriores o procesos contra sus máximos responsables. Los auditores identificaron además 18 empresas que firmaron nuevos acuerdos después de haber incumplido contratos previos. Seis de esas compañías, según los documentos revisados, no llegaron a completar ninguno de sus contratos.

Las auditorías abarcan los ejercicios 2024 y 2025 y permanecen clasificadas, por lo que sus conclusiones no habían sido sometidas hasta ahora al escrutinio público. Los documentos describen un sistema en el que las señales de alarma eran ignoradas y las empresas encontraban pocas consecuencias por cobrar precios excesivos o no entregar el material comprometido. También hubo adjudicaciones a compañías que no demostraron capacidad suficiente o carecían de licencias.

Uno de los casos más graves afecta a la fábrica química de Pavlohrad, que suministró al Ejército miles de proyectiles de mortero defectuosos. Algunos no explotaban y otros ni siquiera salían correctamente de los tubos. Los auditores descubrieron que la empresa había reconocido inicialmente que no tenía capacidad para cumplir un pedido, pero posteriormente modificó sus previsiones sin explicar el cambio. Aun así, recibió nuevos contratos militares.

El caso Pavlohrad resulta especialmente significativo porque las nuevas adjudicaciones continuaron después de detectarse los problemas con la munición. La compañía terminó recibiendo en 2025 un contrato para suministrar prácticamente todos los proyectiles de artillería de 122mm del Ejército. Su director, Leonid Shyman, fue detenido y posteriormente condenado a cinco años de prisión en otro procedimiento por una trama relacionada con la venta de explosivos a precios inflados.

Otro expediente revela un sobrecoste de unos 130 millones de dólares en la adquisición de cohetes de artillería fabricados en Turquía. Tres empresas presentaron ofertas de aproximadamente 4.200, 4.600 y 5.100 dólares por unidad, aunque todos los proyectiles procedían del mismo fabricante. La oferta más barata correspondía a una venta directa desde la fábrica, pero el contrato terminó en manos de una filial del grupo checo Czechoslovak Group.

Los auditores no encontraron justificación para recurrir al intermediario más caro. Ese único procedimiento representa una parte relevante de las pérdidas detectadas, aunque el total de 1.200 millones incluye diferentes formas de fraude, despilfarro, sobrepagos y mala gestión. En concreto, las auditorías calculan que unos 126 millones se perdieron por descartar ofertas más económicas y pagar de más por armamento. En otro caso, existen disputas sobre al menos 100 millones entregados por adelantado.

Las conclusiones del New York Times dibujan así un problema que va más allá de casos aislados de corrupción. El propio sistema de adquisiciones aparece como una vulnerabilidad estratégica mientras Ucrania reclama más armas y financiación a sus aliados. La investigación muestra que los recursos destinados a sostener la guerra no siempre se transformaron en material para el frente, mientras empresas cuestionadas continuaban obteniendo contratos pese a las advertencias de los auditores.