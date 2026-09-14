CNI y Ejército pidieron frenar la desclasificación total de alertas sobre Ceuta porque desvela el espionaje español

La desclasificación de Pedro Sánchez de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Inteligencia Militar (Cifas), Policía y Guardia Civil sobre la invasión de Ceuta ha levantado toda una ola de críticas en el Ejército y el espionaje español. Los documentos se han hecho públicos siguiendo un patrón y motivos políticos: la decisión de Sánchez de alterar el debate sobre la invasión desde hace más de un mes de una ciudad española por Marruecos. Y esto ha supuesto que gran parte de los mecanismos de actuación de nuestra inteligencia han quedado al descubierto anulando su capacidad actual y futura. Y ese mismo mensaje fue remitido al Gobierno por expertos del Ejército y del CNI antes de adoptar la desclasificación.

Los informes dejan claro que el Gobierno fue avisado con tiempo —entre el 8 y el 29 de julio— por todos los organismos de inteligencia españoles de que se preparaba justo para el cierre de julio una entrada "masiva", con seguidores en los chats organizadores de más de "180.000 personas", y con, al menos, la permisividad de "Marruecos". Es más, avisaron de la coincidencia de la Fiesta del Trono de Marruecos —justo el 30 de julio— y de cómo esa festividad permitiría a Marruecos justificar su relajación policial. Por si fuera poco, el día previo a la gran invasión por más de 80.000 personas, los informes alertaron de la "extrema" gravedad de la situación.

Es decir, que la publicación de los informes no ha supuesto ningún balón de oxígeno para Sánchez. Todo lo contrario. Pese a ello, el presidente ha decidido desclasificar los documentos de la inteligencia española desvelando sus sistemas y mecanismos, algo que indudablemente podrá aprovechar ahora Marruecos para librarse de parte de nuestro control. Y no podrá argumentar desconocimiento, porque expertos del Ejército y CNI elevaron su rechazo a esta medida de forma previa, alertando del daño al esquema de inteligencia español que produce.

Entre las indicaciones elevadas se señalaba que estos documentos muestran abiertamente prioridades de vigilancia, circuitos de comunicación, destinatarios, horarios, tiempos de reacción, procedimientos de alerta y criterios empleados para valorar una amenaza. Traducido, que exhiben el manual de instrucciones de cómo controla España su frontera sur.

La información que ahora sabe Marruecos

Ahora, Marruecos sabe con detalle qué redes están controladas, qué unidades monitorizan estas redes, qué mensajes llamaron la atención y a partir de qué volumen de movilización saltaron las alarmas.

Y eso significa que ahora puede cambiar de plataforma, fragmentar las convocatorias, retrasar su difusión o introducir falsas alarmas destinadas a saturar a los analistas.

La documentación desvelada por Sánchez permite, además, identificar el intervalo existente entre la detección, la comunicación y la decisión política: una información especialmente útil para quien desea explotar nuestras debilidades.

De hecho, la desclasificación genera ya un daño interno brutal. Los analistas de inteligencia han confirmado que sus notas, mensajes o apreciaciones provisionales pueden llegar a ser exhibidos públicamente con tal de alterar debates políticos. Y eso significa que en el futuro escribirán sus notas pensando en su futura defensa pública. Todo ello sin contar con aquellos que decidan que su anonimato y secreto no está garantizado del todo.

Y de todo ello fue alertado el presidente Sánchez tras la cadena de alertas elevada al Gobierno.