El Ejército del Aire pone a prueba sus cazas en el Estrecho: combates aire-aire y contra objetivos en el mar

Los cazas del Ejército del Aire y el Espacio van a poner a prueba su capacidad de combate toda esta semana en el área del Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz. Un ejercicio militar que estaba programado desde hace meses, pero que ahora coincide con una situación de tensión latente entre España y Marruecos después del asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta a finales de julio, cuyos efectivos en la ciudad autónoma todavía no han desaparecido.

El ejercicio Atlante 26 comenzó a dar sus primeros pasos ayer domingo en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y se va a prolongar hasta este sábado 18. En el despliegue participan medios y personal de las Alas 11, 12, 14, 15, 46 y 48, además de efectivos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y el Espacio.

La fase de ejecución, entre este lunes y el 18 de septiembre, concentra las actividades de mayor intensidad. Los aviones alternarán ejercicios de tiro con cañón aire-aire sobre blancos remolcados por drones, lanzamientos de misiles aire-aire y empleo de misiles aire-superficie contra blancos navales. También misiones C-UAS, destinadas a entrenar la detección y respuesta frente a sistemas aéreos no tripulados, una amenaza cada vez más presente.

Los blancos empleados en los diferentes ejercicios sobre el mar serán aéreos y marítimos semiautónomos. Su control se realizará desde el Centro de Experimentación del Arenosillo (CEDEA), con sede en Mazarrón (Huelva), que pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), desde donde se coordinarán las diferentes actividades con las unidades participantes.

Antes de comenzar los lanzamientos y los ejercicios de tiro, este domingo, se ha desarrollado la integración del personal participante en Morón, junto con las conferencias operativas y de seguridad. El calendario contempla después distintos periodos de actividad para compatibilizar las modalidades de adiestramiento. Finalmente, el 18 de septiembre está previsto el repliegue escalonado de las unidades y los medios desplegados.

La seguridad ocupa un lugar central en Atlante 26. El Ejército del Aire y del Espacio ha establecido procedimientos específicos para cada modalidad de tiro, junto con criterios destinados a autorizar, limitar o interrumpir las maniobras. La actividad se coordina con las dependencias de control del tráfico aéreo afectadas. En el ámbito marítimo se han fijado zonas de seguridad y periodos de activación comunicados mediante el Aviso a Navegantes (AVURNAVE).