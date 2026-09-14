Indra participa en la definición de los futuros sistemas de defensa cuánticos a través del proyecto Adequade

El proyecto europeo Adequade ha concluido tras casi cuatro años de trabajo con el objetivo de sentar las bases tecnológicas de los futuros sistemas de defensa cuánticos. La iniciativa, puesta en marcha en 2022, ha reunido a 31 socios de ocho países y ha estado coordinada por la francesa Thales, con Indra, Leonardo y Diehl Defence entre las principales compañías que han pilotado los trabajos.

Financiado por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Defensa, Adequade ha concentrado sus esfuerzos en tecnologías con potencial para mejorar las capacidades militares europeas. Entre sus principales áreas figuran la navegación y el posicionamiento resistentes a la pérdida de señal GNSS, la detección avanzada de señales en el espectro electromagnético y los sistemas optrónicos de nueva generación, con aplicaciones previstas en distintos dominios operativos.

El consorcio ha estudiado tecnologías cuánticas capaces de elevar las prestaciones de sistemas convencionales de defensa. Entre ellas figuran relojes atómicos, sensores inerciales, gravímetros basados en átomos fríos y magnetómetros para navegación; tecnologías basadas en átomos de Rydberg y centros de nitrógeno-vacante para radiofrecuencia, y detección de fotones individuales para sistemas de imagen. Los desarrollos podrán integrarse posteriormente en plataformas terrestres, navales, aéreas y espaciales.

Indra ha asumido un papel central en la definición de los escenarios operativos y los requisitos de misión, además de participar en la identificación de los casos de uso. La compañía también ha contribuido a elaborar la hoja de ruta tecnológica destinada a trasladar estas capacidades desde los entornos de laboratorio hasta sistemas desplegables en operaciones reales. Este trabajo refuerza su posición como integrador de sistemas y socio tecnológico europeo.

La compañía española ha combinado en Adequade su experiencia en sensores, defensa electrónica, sistemas de misión y arquitecturas C4ISR con tecnologías cuánticas emergentes. El objetivo es determinar cómo incorporar estas capacidades disruptivas a sistemas militares operativos y responder a amenazas cada vez más sofisticadas. Los resultados permitirán avanzar hacia una base industrial europea capaz de suministrar componentes y subsistemas cuánticos considerados críticos para la defensa.

La finalización de Adequade abre ahora la puerta a nuevas fases de desarrollo, demostración y adquisición, según Indra. Sus resultados también pueden tener aplicaciones civiles en ámbitos como la navegación de aeronaves, el transporte marítimo y los vehículos terrestres, además de las comunicaciones por radiofrecuencia y la observación de la Tierra. El proyecto plantea así nuevas oportunidades de colaboración industrial y futuros programas europeos de defensa.