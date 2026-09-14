La OTAN apartó a un comandante español por un romance con una mujer de origen ruso que conoció en Tinder

Un comandante de la Armada española destinado en el Mando Marítimo Aliado de la OTAN, en Northwood (Reino Unido), fue apartado de su puesto después de que se separara de su mujer e iniciara una relación sentimental gracias en Tinder que levantó sospechas de espionaje ruso. El militar perdió su autorización de seguridad nacional y regresó a España en 2025, según documentos judiciales citados por The Telegraph, que ha destapado el caso.

La mujer, identificada como Janina White, tiene 49 años y doble nacionalidad: británica y polaca. Nació en la antigua Unión Soviética y comenzó su relación con el oficial español en octubre de 2024. Las sospechas aumentaron después de que White acompañara al comandante a un acto navideño celebrado en Northwood el 12 de diciembre, tras obtener un pase de visitante escoltado, en el que habría actuado de forma sospechosa.

La base de Northwood alberga el cuartel general del Mando Marítimo Aliado y constituye una instalación especialmente sensible para la OTAN. Desde allí se supervisan, entre otras actividades, los movimientos de buques y submarinos rusos y las operaciones relacionadas con la denominada flota fantasma de Moscú. La relación fue objeto de una investigación de seguridad de la Alianza y de otra abierta posteriormente por las autoridades españolas, añade el diario británico.

La emisora londinense LBC señala que la investigación de seguridad de la OTAN comenzó durante la primera mitad de 2025 y que España puso en marcha sus propias pesquisas. El comandante perdió su autorización de seguridad y posteriormente se le prohibió acceder a Northwood. El medio británico añade que, en agosto, el militar y White intentaron entrar de nuevo en la base, pero se les negó el acceso y la Policía intervino. Ambos abandonaron el lugar sin ser detenidos.

White niega ser una agente rusa y asegura que las sospechas se deben a su origen y a sus vínculos con Rusia. Según LBC, nunca fue detenida y ninguna de las investigaciones habría encontrado pruebas de que actuara como agente de una potencia extranjera. La mujer sostiene además que el militar nunca compartía con ella información relacionada con su trabajo. El comandante denunció, por su parte, consecuencias personales y profesionales derivadas del caso.

La agencia turca Anadolu da un dato adicional. Dice que White habría sido citada para tomar café por un agente del FSB ruso durante un viaje a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo, que la habría interrogado durante unas dos horas sobre la investigación de la OTAN y su relación con el comandante español. También señala que la OTAN y España investigaron las circunstancias del romance, sin que haya trascendido ninguna acusación formal de espionaje la mujer.