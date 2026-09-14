Lockheed Martin amplia a cinco el número de prototipos que entregará a EEUU de su futuro dron de combate furtivo Vectis

Lockheed Martin ampliará el programa de su aeronave de combate autónoma Vectis con la fabricación de cuatro unidades adicionales destinadas a Estados Unidos y países aliados. La compañía mantiene además el calendario previsto para que el primer prototipo realice su vuelo antes de que termine 2027.

Según ha informado Defence Industry Europe, la división Skunk Works de Lockheed Martin ha decidido aumentar la producción prevista del Vectis mientras continúa el desarrollo del primer prototipo.

Diseñado para operar en entornos disputados

El Vectis está concebido como una aeronave autónoma multimisión y con características de supervivencia para operar en escenarios en los que exista una elevada amenaza.

Lockheed Martin señala que el diseño busca proporcionar mayor capacidad de ataque, adaptación y flexibilidad operativa a medida que aumenta el interés por las capacidades aéreas autónomas.

Una de las características previstas es una arquitectura flexible que permita modificar las capacidades de la aeronave en función de las necesidades operativas. De esta forma, el sistema podrá adaptarse a diferentes misiones sin que su configuración quede limitada a una única función.

El Vectis también está diseñado para trabajar junto a aeronaves tripuladas, entre ellas el F-35, con el propósito de ampliar el alcance de las operaciones y ofrecer nuevas opciones tácticas a los mandos.

Del diseño al túnel de viento en menos de dos meses

Skunk Works ha desarrollado el proyecto mediante procesos destinados a reducir el tiempo necesario para pasar del diseño inicial a la fabricación de un prototipo.

Según Lockheed Martin, el equipo pasó del primer diseño sobre el papel a una prueba en túnel de viento en menos de dos meses. La construcción digital inicial quedó completada en seis meses y el primer componente entró en producción ocho meses después del inicio del proyecto.

La compañía atribuye estos plazos a la utilización de métodos avanzados de diseño y fabricación respaldados por inversión interna en sus programas de desarrollo avanzado.

El objetivo de estos procedimientos es acortar el proceso que transcurre entre las primeras fases de diseño y la fabricación de aeronaves destinadas a las pruebas.

Cuatro aeronaves adicionales

La decisión de fabricar otras cuatro unidades amplía el alcance del programa mientras Lockheed Martin continúa trabajando en el primer prototipo.

La compañía no ha modificado el objetivo anunciado para el desarrollo inicial del Vectis, que contempla realizar el primer vuelo antes de finales de 2027.

El programa se orienta a una aeronave capaz de operar junto a cazas tripulados ya existentes y de modificar sus capacidades en función de futuras necesidades de misión.

Primera presentación del modelo a escala real

Lockheed Martin mostró además por primera vez un modelo del Vectis a tamaño real durante la Conferencia Air, Space & Cyber.

La presentación permitió observar públicamente con mayor detalle las dimensiones y la configuración física de la aeronave, hasta ahora conocidas principalmente a través de la información difundida por la compañía.

La ampliación de la producción con cuatro aeronaves adicionales se produce mientras continúa el desarrollo del primer prototipo y la preparación de las próximas fases del programa.