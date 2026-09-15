El Pentágono recurre a la IA para identificar amenazas espaciales y de misiles

El Departamento de Defensa de Estados Unidos busca desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar grandes cantidades de información procedente de distintos sensores para identificar y seguir amenazas relacionadas con misiles y actividades en el espacio. El objetivo es acelerar el análisis de los datos y facilitar la toma de decisiones en situaciones en las que los operadores disponen de pocos segundos.

La iniciativa parte de la Defense Innovation Unit (DIU), organismo del Departamento de Defensa estadounidense encargado de incorporar tecnologías comerciales a las Fuerzas Armadas. Según la información publicada por el medio Defense News, el Pentágono pretende que la inteligencia artificial permita convertir datos fragmentados de diferentes sensores en una imagen actualizada de las amenazas espaciales y de misiles.

Reunir datos de múltiples fuentes

El proyecto recibe el nombre de Space Threat Intelligence Synthesis Engine y busca aprovechar la capacidad de la inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo.

La propuesta contempla combinar datos procedentes de vídeo en directo, imágenes de satélite, radares, sensores, información geoespacial e informes de inteligencia clasificados. El sistema deberá relacionar estos datos para detectar patrones y ayudar a identificar posibles amenazas.

La Defense Innovation Unit considera que las herramientas actuales presentan dificultades para distinguir objetos próximos entre sí, seguir amenazas emergentes y mantener actualizados los modelos utilizados para analizar los riesgos.

El sistema deberá generar alertas acompañadas de un nivel de confianza que puedan ser utilizadas por analistas humanos, operadores que supervisen las decisiones de los sistemas o procesos automatizados.

Alertas en cuestión de segundos

Uno de los requisitos planteados por el Pentágono es reducir al mínimo el tiempo transcurrido entre la recepción de los datos y la presentación de los resultados.

La Defense Innovation Unit busca que la plataforma tenga una latencia de cinco segundos como máximo, aunque establece como objetivo preferente que ese intervalo no supere los dos segundos.

La herramienta también deberá ser capaz de procesar entre 20 y 30 megabytes de información por minuto, con capacidad para afrontar picos de hasta cinco gigabytes.

Además del análisis para los operadores, el sistema deberá proporcionar representaciones visuales comprensibles para quienes trabajen sobre el terreno y disponer de interfaces que permitan intercambiar información directamente con otras máquinas y sistemas de mando y control.

Inteligencia artificial junto a operadores humanos

La propuesta no plantea únicamente sustituir el análisis humano por sistemas automatizados. El diseño contempla diferentes niveles de intervención, desde el trabajo de analistas que supervisen las recomendaciones de la inteligencia artificial hasta procesos en los que determinadas funciones puedan ejecutarse de forma automática.

La finalidad es que los operadores puedan disponer de una visión actualizada de lo que ocurre y recibir información sobre posibles amenazas sin tener que revisar manualmente cada una de las fuentes disponibles.

La necesidad de procesar información a gran velocidad adquiere especial relevancia en escenarios en los que coinciden misiles, drones y otros objetos y los tiempos para reaccionar son reducidos.

Empresas de defensa ya trabajan con IA

El interés del Departamento de Defensa estadounidense por estas tecnologías coincide con distintos proyectos de empresas del sector. En julio, Northrop Grumman anunció una colaboración con la compañía tecnológica Camgian para incorporar inteligencia artificial a sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles.

Por su parte, BAE Systems y Scale AI también han establecido una colaboración para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial destinadas a mejorar las capacidades de defensa frente a misiles.

La Defense Innovation Unit ha fijado el 24 de septiembre como fecha límite para que las empresas presenten sus propuestas para el Space Threat Intelligence Synthesis Engine.

El Pentágono busca así una arquitectura de código abierto que pueda integrar diferentes fuentes de información y ofrecer resultados con la rapidez necesaria para apoyar tanto a los operadores humanos como a los sistemas automatizados.