El pasado abril, en plena campaña de ataques de Estados Unidos a Irán, un misil tierra-aire alcanzó a un caza F-15E de la Fuerzas Aérea estadounidense. Los dos aviados que estaban a bordo de la aeronave tuvieron que eyectarse bajo las líneas enemigas para salvar la vida. En ese momento comenzó una carrera contrarreloj. Por un lado, los estadounidenses para tratar de rescatar a sus militares. Por el otro, Irán, para capturarles y exhibirlos como trofeo.

Cuarenta y ocho horas después del incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los dos pilotos habían sido rescatados. Ahora, cinco meses después, uno de los pilotos protagonistas de este incidente ha explicado algunos de los detalles del suceso en una entrevista en la televisión estadounidense CBS News. Cuanto cómo fue un rescate que ha calificado como "un milagro moderno".

El avión, identificado como Dude 44, recibió el impacto de un misil iraní cuando sobrevolaba una zona montañosa y desértica al sur de Isfahán. A bordo viajaban Alpha, el piloto, y Bravo, coronel y operador de sistemas de armas. El impacto dañó gravemente el F-15E y también afectó al asiento de eyección y al paracaídas de Bravo. Ambos tripulantes consiguieron abandonar el aparato, pero aterrizaron separados unos ocho kilómetros.

En la entrevista Bravo ha explicado que el paracaídas quedó dañado y que durante la caída llegó a unos 70-100 millas por hora (entre 112 y 160 km/h). "Vi el paracaídas roto y empecé a rezar", ha recordado. Sobrevivió al impacto contra el suelo, pero resultó gravemente dañado. Exactamente, tuvo fracturas en la espalda, un brazo y un hombro, además de sufrir un esguince de tobillo y cortes en la cabeza.

Tras tocar tierra, su prioridad fue alejarse del punto de caída antes de comunicarse. Aunque llevaba equipos de comunicación, temía que los iraníes acudieran a buscarlo. Herido, Bravo logró ascender hasta una cresta de unos 7.000 pies, aproximadamente 2.100 metros, donde permaneció oculto. Las fuerzas iraníes lo buscaban y, según CBS, existían recompensas por los dos militares. Desde allí llegó a observar el rescate de Alpha.

El rescate de Alpha se produjo unas ocho horas después de la eyección y obligó a Estados Unidos a enviar 21 aeronaves. Para Bravo, la espera continuó durante casi 48 horas, mientras sobrevivía al frío, el viento y la falta de agua y alimentos. La operación para localizarlo fue todavía mayor: participaron más de 155 aeronaves y cerca de 100 efectivos especiales en tierra, dentro de un dispositivo militar.

La CIA aportó inteligencia, tecnología secreta y medidas de engaño para dificultar la respuesta iraní. Bombarderos y drones atacaron posiciones de la Guardia Revolucionaria próximas a la zona antes de la extracción. Dos grandes aviones de rescate aterrizaron en una pista improvisada y transportaron helicópteros Little Bird. Dos especialistas de pararescate, los llamados PJs, alcanzaron finalmente a Bravo en la montaña.

La última dificultad llegó durante la retirada: el tren de aterrizaje de los aviones quedó atrapado en la arena y más de 90 militares permanecieron en tierra. Una unidad clandestina tuvo que intervenir para sacarlos de Irán. Después, Estados Unidos destruyó los aviones, valorados en unos 100 millones de dólares cada uno, y los helicópteros para impedir que tecnología sensible cayera en manos iraníes.