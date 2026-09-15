España ultima la entrega de un buque militar a Marruecos en plena crisis con Rabat por el asalto masivo a Ceuta

El astillero público Navantia está ultimando la entrega a la Marina Real de Marruecos de un buque militar en un momento especialmente delicado para las relaciones entre España y el Régimen alauí. Y es que coincide con la crisis abierta entre ambos países por el asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta a finales del pasado mes de abril, cuyas consecuencias todavía siguen vigentes en la ciudad autónoma.

Los informes desclasificados por el Gobierno de Pedro Sánchez han dejado claro que el CNI avisó al Gobierno de Marruecos de las entradas masivas por tierra y mar que se preparaban y no hicieron nada. Es más, el informe entregado por la Policía Nacional en la Audiencia Nacional señala a agentes de las Fuerzas de Seguridad marroquíes como dinamizadores clave de la entrada masiva a Ceuta.

El buque que se va a entregar es un patrullero comercializado con el nombre de Avante 1800. Se trata de una embarcación de 87 metros de eslora, 13 de manga y unas 2.020 toneladas a plena carga. Puede alcanzar 24 nudos y dispone de autonomía aproximada de 4.000 millas náuticas a 15 nudos. Su dotación prevista es de hasta 60 personas. Está concebido para vigilancia marítima, seguridad, control de aguas, salvamento y misiones en alta mar.

El diseño de Navantia está preparado para dotar a esta embarcación de diferentes sistemas de armas, como un cañón principal de 76mm, o cañones segundarios o ametralladoras de 20 ó 30mm, además de pequeños misiles o sistemas de guerra electrónica. En este caso, el astillero español va a entregar la embarcación sin armamento y será Marruecos, posteriormente, la encargada de armar el buque.

El Moulay Hassan, nombre que recibirá la embarcación, ha sido construido en las instalaciones de la empresa pública en San Fernando (Cádiz). El primer corte de chapa se produjo en 3 de julio de 2023, la puesta de quilla se produjo el 6 de septiembre de 2024 y su botadura fue el 27 de mayo de 2025. Las pruebas de mar se han alargado un poco más de la cuenta, pues la previsión inicial era entregar el barco a Marruecos antes de este verano.

El contrato de construcción fue anunciado en enero de 2021 por María Jesús Montero, que en ese momento era vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Navantia destacó que el proyecto supondría un millón de horas de trabajo y cerca de 250 empleos durante tres años y medio en la Bahía de Cádiz. El acuerdo recibió apoyo institucional del Gobierno y retomaba las ventas de buques españoles a Marruecos.

El coste del patrullero se sitúa en torno a 130 millones de euros, según las cifras difundidas durante la ejecución del programa. Una parte sustancial, 95 millones, quedó cubierta mediante un crédito concedido por Banco Santander al Gobierno de Marruecos. El préstamo fue formalizado en agosto de 2022, después de que el proyecto atravesara las tensiones bilaterales de 2021. La financiación permitió desbloquear definitivamente la construcción.